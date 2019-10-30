Политика
Московский КомсомолецПутин назвал абсурдными претензии Украины к «Газпрому»
Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал претензии Украины к "Газпрому". Он отметил, что российская компания не производит транзит на украинской территории - это делают национальные компании.
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Политика
Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
Хоккей
СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»
Политика
Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Футбол
Зенит — Томь 4:0
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери
Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Экономика
ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом
Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.
Политика
Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре
Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
Политика
Путин высказался о саммите в «нормандском формате»
Российский лидер подчеркнул, что такая встреча должна быть очень хорошо подготовлена и не закончиться пустыми разговорами.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Авто
Skoda рассказала подробнее о новой Octavia
До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели.
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Финансы
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Авто
Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме
Ну, а вся подготовка автомобиля к зиме, как подсчитали эксперты федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР, обойдется вам в 3 — 4 тысячи рублей без учета покупки новых зимних шин, аккумулятора и развала-схождения.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Происшествия
В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
Баскетбол
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.