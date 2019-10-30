Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин назвал абсурдными претензии Украины к «Газпрому»

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал претензии Украины к "Газпрому". Он отметил, что российская компания не производит транзит на украинской территории - это делают национальные компании.
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Путин призвал к обнулению судебных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом»

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Путин назвал абсурдом претензии Украины к Газпрому на миллиарды долларов

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Путин назвал абсурдными претензии «Нафтогаза Украины» к «Газпрому»

Вечерняя Москва15:30
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Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.
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Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
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Пять человек погибли при пожаре в Ленинградской области

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Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
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Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости 11:52
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СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»

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Политика

Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
РЕН ТВ 13:38
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Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
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Зенит — Томь 4:0

RT на русском 14:48
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Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
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Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери

Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.
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Политика

Большая пресс-конференция Путина пройдет в декабре

Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в декабре этого года.
Известия 13:27
Политика

Путин высказался о саммите в «нормандском формате»

Российский лидер подчеркнул, что такая встреча должна быть очень хорошо подготовлена и не закончиться пустыми разговорами.
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Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Общество

Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей

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RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»

В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском 05:09
Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
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Skoda рассказала подробнее о новой Octavia

До официальной премьеры Skoda Octavia четвертого поколения остается еще две недели.
110km.ru вчера в 10:15
Общество

Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых

Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
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«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
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ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
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Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Ну, а вся подготовка автомобиля к зиме, как подсчитали эксперты федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР, обойдется вам в 3 — 4 тысячи рублей без учета покупки новых зимних шин, аккумулятора и развала-схождения.
Автоновости дня вчера в 23:55
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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 13:30
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В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

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ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 15:33
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