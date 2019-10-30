Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал претензии Украины к "Газпрому". Он отметил, что российская компания не производит транзит на украинской территории - это делают национальные компании.

Политика Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.

Происшествия Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.

Политика Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Шоу-бизнес Футболист Дмитрий Тарасов не знал, сколько лет его дочери Футболист Дмитрий Тарасов погряз в семейных делах: помимо развода и выплаты алиментов его первая супруга Оксана упрекнула спортсмена, что он даже не знает, сколько лет его старшей дочери (ошибся на 1 год).

Экономика ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Авто Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме Ну, а вся подготовка автомобиля к зиме, как подсчитали эксперты федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР, обойдется вам в 3 — 4 тысячи рублей без учета покупки новых зимних шин, аккумулятора и развала-схождения.