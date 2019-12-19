Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности. Трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24» в YouTube.

Происшествия Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.

Политика Путин назвал самые сложные моменты своего президентства Самыми сложными моментами президентства являются теракты в Беслане и в театре на Дубровке, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин.

Политика Путин назвал условие новой встречи с Зеленским 112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.

Политика Завершилась четырехчасовая пресс-конференция Путина Большие пресс-конференции были введены в России с 2001 года, тогда Путин впервые возглавил страну.

Политика Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.

Общество Полицию могут наделить правом изымать детей из семей В Семейный кодекс могут внести изменения, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел получат право изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.

Общество Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.

Политика Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik в Эстонии Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сотрудников Sputnik в Эстонии, которые получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования.

Политика Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.