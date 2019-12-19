Политика
Lenta.ruПутин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности. Трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24» в YouTube.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия
Источник сообщил о стрельбе в центре Москвы
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Политика
Путин назвал самые сложные моменты своего президентства
Самыми сложными моментами президентства являются теракты в Беслане и в театре на Дубровке, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Футбол
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
Политика
Путин назвал условие новой встречи с Зеленским
112.ua Президент России Владимир Путин назвал условие для новой встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в апреле.
Политика
В Чечне оценили заявление Путина о Кадырове и звании Героя России
В Чечне положительно оценили слова российского президента Владимира Путина, который заявил, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается смертельной опасности.
Политика
Завершилась четырехчасовая пресс-конференция Путина
Большие пресс-конференции были введены в России с 2001 года, тогда Путин впервые возглавил страну.
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $2,1 млрд
Международные резервы РФ на 13 декабря 2019 года составили $548,7 млрд, что на $2,1 млрд (0,4%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Политика
Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине
Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Происшествия
Актер Панин устроил скандал в петербургском такси
Актер Алексей Панин, известный своими эксцентричными выходками, оказался в центре очередного скандала.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Общество
Полицию могут наделить правом изымать детей из семей
В Семейный кодекс могут внести изменения, в соответствии с которыми сотрудники органов внутренних дел получат право изымать детей из семьи в случае прямой угрозы их жизни и здоровью.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Политика
Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января
Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
Политика
Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сотрудников Sputnik в Эстонии, которые получили от эстонских правоохранительных служб письма с угрозами уголовного преследования.
Политика
Путин прокомментировал возможность импичмента Трампу
Импичмент президенту США Дональду Трампу не означает конца его президентства, это продолжение внутриполитической борьбы, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Политика
Путин пообещал построить метро в Екатеринбурге после Красноярска
Владимир Путин ответил на просьбу журналистки из Екатеринбурга о помощи в строительстве метро.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.