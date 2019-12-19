Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал автора украинской идентичности

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Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности. Трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24» в YouTube.
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