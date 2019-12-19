Политика
Lenta.ruПутин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности. Трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24» в YouTube.
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Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
Наука
Найден самый древний ископаемый лес
Место находки располагается всего в 40 км от ископаемого леса в Гилбоа, до этого момента считавшегося самым древним (около 380 млн лет назад).
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Армия и оружие
Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Общество
В Steam началась зимняя распродажа
Онлайн-площадка Steam объявила о старте зимней распродажи 2019.
Футбол
Яя Туре запретил сыну играть в футбол из-за расизма
Бывший игрок "Манчестер Сити", а ныне футболист "Циндао Хайню" Яя Туре признался, что запретил своему сыну стать профессиональным футболистом из-за расизма.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Наука
Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней
Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
Политика
Путин высказался на тему захоронения тела Ленина
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность захоронения тела советского государственного деятеля Владимира Ленина.
Теннис
Шарапова выиграла выставочный матч в Абу-Даби
Россиянка Мария Шарапова обыграла австралийку Айлу Томлянович в выставочном теннисном матче в Абу-Даби, пишет «Российская газета».
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Армия и оружие
Боевики сбросили бомбы с беспилотников на военных в Сирии
17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным
Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
Политика
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Общество
Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской
Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.
Кино
Вышел первый трейлер высокобюджетного фильма «Довод» Кристофера Нолана
Кристофер Нолан опубликовал первый трейлер своего нового высокобюджетного шпионского фильма «Довод» (Tenet).
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты после переговров договорились меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Политика
На Украине снова введут обязательный техосмотр
Ранее Криклий заявлял о том, что обязательный техосмотр снова введут на Украине в 2022 году.
Экономика
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Хоккей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Космос
На Марсе обнаружены жуки
«На Марсе была и все еще существует жизнь», - заявляет ученый, разглядевший наряду с окаменелостями и живые организмы, схожие с продвинутыми земными группами насекомых.