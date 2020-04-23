Экономика
РБКПутин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики
«Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент.
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Армия и оружие
Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием
Военное обозрение 00:36
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале превысило 300
Екатеринбург, 24 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 33 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM 03:51
Политика
Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины
Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины предложение стать вице-премьером по реформам.
РИА Новости 04:32
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Космос
За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов
Ин-спейс.ру вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Экономика
Центробанк допустил отток вкладов
Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости вчера в 08:11
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
Москву решили не украшать к 1 мая из-за коронавируса
Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологический ситуацией, связанной с коронавирусом.
Газета.Ru 04:27
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Общество
Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа
Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
Общество
ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными
Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:58
Происшествия
Симферопольцу грозит «уголовка» за прогулку с поддельной справкой
Житель крымской столице разгуливал по улице с поддельной справкой.
Крым 24 03:48
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Общество
Суд Гааги сохранил анонимность свидетелей по делу MH17
Окружной суд Гааги постановил сохранить анонимность 12 свидетелей, проходящих по делу MH17.
Русская Планета 00:07
Общество
Во Владимирской области выявлено 42 новых случая коронавируса
За последние сутки число забелевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 случая и общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 381 человек.
Довод 04:29
Футбол
Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена
Lenta.ru 04:28
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 03:34
Здоровье
В Омской области скончался первый пациент с коронавирусом
Напомним, по данным ресурса "Стопкоронавирус.рф" на 24 апреля, в Омской области зарегистрировано 54 случая коронавируса и 19 выздоровевших.
РИА СуперОмск 04:10
Общество
28 больных коронавирусом за сутки выявлено в Тольятти
Еще 22 человека были активно выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (один в Самаре и 21 в Тольятти).
Волга Ньюс 04:00
Здоровье
Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача
Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
Новая Бурятия 00:45
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
Здоровье
Учёные и врачи дали прогнозы о начале пика коронавируса в России
Завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова предположила, что пик заболеваемости коронавируса наступит уже в начале мая.
Газета Кемерова вчера в 14:56
Авто
В продаже появится новый Hyundai Prophecy
Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
SpeedMe 22 апреля в 10:31
Общество
За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36