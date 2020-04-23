Экономика

РБКРБКПутин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

«Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент.
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Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

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Путин назвал важнейший фактор восстановления российской экономики

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Путин назвал важнейший шаг в восстановлении экономики после коронавируса

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Путин потребовал создать условия для кредитования на перспективу

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Чешскую армию решили перевооружить обновлённым стрелковым оружием

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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале превысило 300

Екатеринбург, 24 апреля 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 33 случая заражения новым коронавирусом.
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Политика

Саакашвили согласился занять пост вице-премьера Украины

Ранее Саакашвили подтвердил, что получил от президента Украины предложение стать вице-премьером по реформам.
РИА Новости 04:32
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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За орбитой Юпитера обнаружена популяция межзвездных объектов

Ин-спейс.ру вчера в 10:30
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Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
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Экономика

Центробанк допустил отток вкладов

Системно-значимые кредитные организации были в меньшей степени подвержены оттоку вкладов физических лиц (минус 0,8%), чем другие крупные банки (минус 1,6%).
РИА Новости вчера в 08:11
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Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
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Общество

Москву решили не украшать к 1 мая из-за коронавируса

Московские власти решили не украшать столицу к 1 мая в связи с эпидемиологический ситуацией, связанной с коронавирусом.
Газета.Ru 04:27
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Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
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Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
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Общество

ВОЗ назвала девять российских вакцин перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила девять российских разработок вакцин против коронавируса в перечень перспективных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 02:07
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:58
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Симферопольцу грозит «уголовка» за прогулку с поддельной справкой

Житель крымской столице разгуливал по улице с поддельной справкой.
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Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
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Общество

Суд Гааги сохранил анонимность свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги постановил сохранить анонимность 12 свидетелей, проходящих по делу MH17.
Русская Планета 00:07
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Общество

Во Владимирской области выявлено 42 новых случая коронавируса

За последние сутки число забелевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 42 случая и общее количество заболевших в регионе на сегодняшний день составляет 381 человек.
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Мать Неймара бросила 23-летнего киберспортсмена

Lenta.ru 04:28
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Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
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Здоровье

Число инфицированных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

В Челябинской области, по данным губернатора, на 24 апреля зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 03:34
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Здоровье

В Омской области скончался первый пациент с коронавирусом

Напомним, по данным ресурса "Стопкоронавирус.рф" на 24 апреля, в Омской области зарегистрировано 54 случая коронавируса и 19 выздоровевших.
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Общество

28 больных коронавирусом за сутки выявлено в Тольятти

Еще 22 человека были активно выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (один в Самаре и 21 в Тольятти).
Волга Ньюс 04:00
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Сотрудники больницы Улан-Удэ вступились за уволенного главврача

Накануне стало известно, что сразу десять сотрудников городской больницы № 4 Улан-Удэ заразились коронавирусом.
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Общество

Названа дата начала нового учебного года в вузах

Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
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Здоровье

Учёные и врачи дали прогнозы о начале пика коронавируса в России

Завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова предположила, что пик заболеваемости коронавируса наступит уже в начале мая.
Газета Кемерова вчера в 14:56
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Авто

В продаже появится новый Hyundai Prophecy

Auto Express понимает, что новая производственная модель Prophecy станет заменой нынешнего Ioniq - и этот автомобиль, и внедорожник на базе 45 будут использовать совершенно новую архитектуру Electric-Global Modular Platform (E-GMP).
SpeedMe 22 апреля в 10:31
Общество

За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
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