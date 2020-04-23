Коронавирус
РБКПутин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики
«Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент.
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Политика
Захарова: МИД вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия вернула украинской стороне две ноты по Крыму.
Газета.Ru 10:12
Общество
Евгений Куйвашев уточнил, для кого введут пропуска для выхода из дома
В Екатеринбурге введут пропуска для выхода из дома.
66.ru 10:13
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Общество
Крепкий алкоголь в маленьких бутылках не исчезнет из продажи в России
Крепкий алкоголь в маленьких бутылках не исчезнет из продажи в России, так как исполнение обновленного ГОСТа, ограничивающего использование ряда емкостей малых объемов, является добровольным, следует из ответа Росстандарта на письмо Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), который имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 07:48
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей в Ижевске
В понедельник, 27 апреля, «АвтоВАЗ» приостановит производство автомобилей на заводе в Ижевске («Лада Ижевск») из-за перебоев с поставками комплектующих.
Автоновости дня 08:13
Общество
Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом
Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал "Россия 24". По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.
Газета.Ru 11:26
Общество
В США заявки на пособие по безработице подали ещё 4,4 млн человек
В период с 12 по 18 апреля власти получили 4 млн 427 тысяч заявок на выплату пособия по безработице.
News.ru 08:59
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвала справку о раке мозга поддельной
Представитель Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная ранее в СМИ справка о диагнозе актрисы является подделкой.
НТВ вчера в 11:20
Политика
США отказались снимать санкции с «дочки» Роснефти
Пока власти США не будут уверены в том, что дочерняя компания Роснефти прекратила свою деятельность в Венесуэле, санкции с нее сняты не будут.
ИА Красная Весна вчера в 15:12
Общество
Собянин назвал минимальные сроки борьбы с коронавирусом в Москве
Москва не прошла еще даже полпути в победе над коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 11:35
Армия и оружие
Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации
В Минобороны добавили, что машины прошли наземные испытания, а также совершили контрольный облет для подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
ТАСС 10:41
Происшествия
Стала известна причина задержания экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Поребрик.Медиа 09:45
Происшествия
Севастопольцев начали штрафовать за нарушение самоизоляции
Севастополь, 23 апреля 2020, 18:16 — REGNUM Суд Севастополя привлёк к ответственности десять жителей города, наруших режим самоизоляции.
REGNUM 11:16
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Авто
Mercedes-Benz отказался от создания водородных автомобилей
Напомним, единственным легковым автомобилем Mercedes-Benz на топливных элементах был представленный осенью 2017 года кроссовер GLC F-Cell, который выпустили в количестве нескольких сотен экземпляров, которые испытывали партнеры концерна Daimler.
Коммерсантъ 08:40
Происшествия
На Кубани грабитель убежал от продавщицы
На Кубани грабитель магазина получил отпор от продавщицы и был вынужден спасаться бегством, сообщает ГУ МВД по региону.
Газета.Ru 10:53
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Вирусологи из Германии назвали вероятный путь заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой RLT Today.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:55
Здоровье
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале
Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
Ноябрьск 24 03:59
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Религия
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Священный для мусульман месяц Рамадан начинается сегодня вечером.
Вести.Ru 00:33
Политика
Захарова назвала число вернувшихся в Россию из США школьников
МИД установил имена 42 российских школьников, приехавших в США по различным учебным программам, из них восемь человек вернулись в Россию.
РБК 11:37
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34