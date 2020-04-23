Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Главу государства цитирует РИА Новости. «Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу», — отметил Путин.

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