Коронавирус
Lenta.ruПутин оценил помощь банков россиянам
Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Главу государства цитирует РИА Новости. «Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя серьезную нагрузку на фоне ограничений по коронавирусу», — отметил Путин.
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Экономика
Банки начали отменять кэшбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кэшбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Здоровье
В Саратовской области намерены продлить режим самоизоляции
Пик заболевания коронавирусом в Саратовской области еще не пройден и, вероятно, режим самоизоляции будет продлен.
Четвертая Власть вчера в 12:41
Общество
Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии
Лукашенко пожаловался на удары по экономике Белоруссии С начала года Лукашенко насчитал три сокрушительных удара по экономике страны.
Экспресс газета 06:58
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Экономика
Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты
Ранее статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.
Интерфакс 06:59
Кино
Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса
Культуромания вчера в 15:29
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Коммерсантъ 05:59
Общество
После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Шоу-бизнес
Умерла автор текстов песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Национальная служба новостей 05:49
Экономика
Путин призвал банки не допустить накопления «плохих долгов»
Устойчивость банковской системы должна быть обеспечена, нельзя допустить критического накопления "плохих долгов" и сбоев в работе кредитных учреждений.
Будущее России. Национальные проекты 07:28
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Культура
Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
Discover24 03:07
Общество
Сотрудники «Ведомостей» публично раскритиковали нового главреда
Сотрудники «Ведомостей» в статье на сайте издания раскритиковали исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова.
BFM.ru 07:22
Общество
В ВОЗ оценили принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 62 773, погибли 555 человек, 4891 выздоровел.
РИА Новости 07:10
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Карелии в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об истреблении жителей Карелии финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 08:14
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
Шоу-бизнес
Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции
23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
Технологии
В Израиле летом начнут испытывать на людях вакцину против COVID-19
Израильские ученые летом начнут тестировать на людях вакцину против коронавируса, сообщила в четверг газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую компанию по разработке вакцин MigVax.
Интерфакс 05:21
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Политика
Путин призвал минимизировать потери экономики из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с банкирами заявил о необходимости минимизировать негативное влияние от коронавируса в экономике.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной заразился коронавирусом.
РИА Новости 08:04
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Единоборства
Гэтжи: хочу, чтобы Хабиб попытался меня прикончить
Хочу, чтобы он выкладывался на все сто и пытался меня прикончить.
Чемпионат 08:30
Игры
Ubisoft отложила выход переосмысления Trackmania до 1 июля
Пару месяцев назад Ubisoft анонсировала ремейк классической Trackmania Nations, однако сегодня выход проекта отложили до 1 июля.
Игромания.ру вчера в 12:10
Хоккей
«Динамо» планирует побороться с «Вашингтоном» за Овечкина
Metaratings 07:38
Футбол
Экс-игрок «Арсенала» отказался отдавать деньги на благотворительность
Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и мадридского "Реала" Эммануэль Адебайор заявил, что не собирается жертвовать деньги на борьбу с коронавирусом в своем родном городе Лома.
РИА Новости 05:54