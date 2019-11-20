Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти. По словам главы государства Россия не намерена их использовать, так как они наносят вред экологии.

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Общество Уволились два заместителя главы Челябинска Заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина уволилась со своего поста и назначена советником главы города на общественных началах, без зарплаты, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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Общество Генпрокурор Чайка изучит проблемы бизнеса в Екатеринбурге Завтра в городе ожидается выездной прием главы надзорного ведомства Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 22 ноября проведет в Екатеринбурге выездной прием предпринимателей.

Политика Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.