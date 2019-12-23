Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами бизнесу

Российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее заявил, что излишние бюрократические барьеры, мешающие работе представителей малого бизнеса, должны быть сняты в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».
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с чего всё началось

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.
РИА Новости08:37

Подробнее о событии

Путин: помехи малому бизнесу начались со времен древлян

Коммерсантъ10:01

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

РБК09:30

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Известия09:03

Путин: «регуляторная гильотина» устранит избыточные административные барьеры для бизнеса

ТАСС09:24

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

РИА Новости08:37

Путин: Ситуация с бюрократическими помехами малому бизнесу безобразна

REGNUM08:31

Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими барьерами для бизнеса

ФАН09:06
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Политика

Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту

Газета.Ru 06:13
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
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Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
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Вышедшее на экраны еще в прошлом месяце продолжение одного из самых успешных проектов анимационной студии Disney "Холодное сердце 2" продолжает занимать лидирующие позиции среди самых успешных фильмов российского проката.
Газета.Ru 03:42
Политика

Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня

Согласование полного пакета интеграционных дорожных карт между Россией и Белоруссией будет завершено в ближайшее время.
Ридус 12:17
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

REGNUM вчера в 07:22
Политика

Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат

Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
RT на русском 11:53
Спорт

Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок

Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов.
Чемпионат 04:45
Гаджеты

В Китае стартуют продажи новых Super SIM-карт

Профиль 01:08
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Bookmaker-ratings.ru 09:18
Политика

Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости 10:13
Политика

Путин назвал «виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Российский президент Владимир Путин считает "общей виной России" ситуацию в Чечне в 90-е годы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:45
Технологии

В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса

Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
ITZine.ru 07:59
Политика

Трамп вновь раскритиковал Пелоси за давление по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере вновь раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси за давление, которое, по мнению главы государства, она оказывает в процессе реализации процедуры импичмента.
Московский Комсомолец вчера в 17:43
Гаджеты

Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

Федеральная комиссия по связи США проверила смартфоны Samsung и Apple и выяснила, что некоторые модели являются опасными для здоровья человека.
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Политика

Зюганов заявил, что не шутил о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента.
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Шоу-бизнес

Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
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Футбол

Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
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Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.
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Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
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Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери

Ксения Бородина с размахом отметила день рождения дочери Младшая дочка Ксении Бородиной отпраздновала день рождения.
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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
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Создатель новых «Звездных войн» ответил недовольным зрителям

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МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
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Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
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Зеленский и Трамп подрались на Красной площади

На обложке последнего в 2019 г. номера Трамп и Зеленский показаны на Красной площади.
Утро.ru 01:36
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Украина хочет запретить несанкционированные переговоры с Россией

В Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий уголовное наказание за ведение не санкционированных властями Киева «сепаратных переговоров» с представителями «государства-агрессора».
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Суда-трубоукладчики сбежали со строительства «Северного потока-2»

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток-2» на дно Балтийского моря, вывела все три своих судна из зоны строительства, испугавшись последствий американских санкций.
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