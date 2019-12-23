Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная. Во время встречи с предпринимателями в Адыгее президенту пожаловались на то, что в последнее время ужесточили требования к пожарной безопасности.

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