Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПутин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в стране с бюрократическими помехами работе малого бизнеса сложилась безобразная. Во время встречи с предпринимателями в Адыгее президенту пожаловались на то, что в последнее время ужесточили требования к пожарной безопасности.
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с чего всё началось

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.
РИА Новости08:37

Подробнее о событии

В Госдуме рассказали, как новая база законов облегчит жизнь малому бизнесу

ФАН12:15

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Известия09:03

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

РБК09:30

Путин: «регуляторная гильотина» устранит избыточные административные барьеры для бизнеса

ТАСС09:24

Путин: помехи малому бизнесу начались со времен древлян

Коммерсантъ10:01

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

РИА Новости08:37

Путин: Ситуация с бюрократическими помехами малому бизнесу безобразна

REGNUM08:31
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Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Происшествия

Сотрудников СБУ расстреляли на границе Украины и Венгрии

Сотрудники СБУ предположительно расследовали трафик контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.
Известия 16:10
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:05
Экономика

Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска

Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
Forbes 14:25
Экономика

При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое

При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Газета.Ru 09:36
Культура

Кеосаян попросил Ветлицкую держаться подальше от политики

Газета.Ru 09:52
Футбол

Дзюба вновь признан лучшим футболистом России

Российский футбольный союз (РФС) признал нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком страны по итогам уходящего года.
Политика Сегодня 12:32
Здоровье

Минздрав обновил проект Правил посещения пациентов в реанимации

В новой версии проекта Правил осталась норма о необходимости получения разрешения руководителя структурного подразделения, дежурного врача или иного уполномоченного лица для посещения в ночное или иное время, не предназначенное для визитов.
Vademecum 07:47
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru 14:46
Культура

«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»

Второе место заняла «Ирония судьбы» — доля аудитории комедии тогда составила 22,7%, далее — «Иван Васильевич» с долей 19,2%. Годом ранее, в 2017-м, этот же фильм был лидером по доле аудитории среди всех показанных 31 декабря картин, она составила 20,7% — комедию тогда показывал «Первый».
РБК 12:54
Экономика

Владимир Путин прокомментировал проблему снижения доходов россиян

Владимир Путин на 15-ой пресс-конференции в Москве заявил, что решать вопрос о снижении доходов россиян нужно, добиваясь роста эффективности труда.
Астрахань.Ру 20 декабря в 00:40
Автоспорт

Леклер подписал новый контракт с «Феррари»

Новый контракт гонщика рассчитан до конца 2024 года. По информации источника, зарплата Леклера повысится более чем втрое.
Все про Спорт ру 05:51
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева снялись в новогоднем шоу Ивлеевой

Подписчики отметили, что теперь будут ждать с нетерпением новогоднего сюрприза. Они уверены, что шоу получилось очень интересным.
Вечерняя Москва 21 декабря в 18:39
Здоровье

Регулярный секс защитит от рака простаты

ToDay News Ufa 21 декабря в 09:09
Политика

Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи

Известия 08:13
Политика

Кадыров заявил о непричастности России к убийству боевика в Берлине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убийство боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине никакого отношения к республике не имеет, а тем, кто думает иначе, следует доказать это.
РИА Новости 11:58
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Newsroom24 08:40
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта ответила на нападки из-за бойфренда-афроамериканца

Ургант даже сделал ей предложение руки и сердца на выпускном вечере, но Наталья не приняла его слова всерьез.
StarHit.ru 06:00
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В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
Известия 05:32
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Жители Урала смогут видеть кольцеобразное солнечное затмение

Жители Урала 26 декабря смогут стать свидетелями красивого астрономического события.
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Кадыров: экс-мэр Грозного перестарался, применяя в работе электрошокер

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что экс-мэр Грозного Ислам Кадыров применял электрошокер в общении с жителями.
Это Кавказ 13:26
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК 10:52
Кино

«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия

Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
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Ибрагимович станет игроком «Милана»

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Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс

Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Lenta.ru 16:49
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
РБК 15:07
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Врач предупредила об опасности избыточного потребления воды

Из-за чрезмерного употребления воды повышается распад белка и из организма человека вымываются витамины и микроэлементы, сообщила доктор медицинских наук, диетолог Алла Погожева, передает RT.
РБК вчера в 01:56
Армия и оружие

Украина планирует купить у США ударные вертолеты AH-64 «Apache»

Обновить парк военной авиации за счет закупки в Соединенных Штатах ударных вертолетов McDonnell Douglas AH-64 «Apache» планирует Министерство обороны Украины.
Красная весна 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
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