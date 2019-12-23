Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.

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В России сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в республике Адыгея, передает «РИА Новости».

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

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