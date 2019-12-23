Политика
РБКПутин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России
В России сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в республике Адыгея, передает «РИА Новости».
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Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.РИА Новости08:37
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В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
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Энергетика
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Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
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Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
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ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами
По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО.
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Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.
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МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
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Политика
«Северному потоку-2» осталось 160 километров
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Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК
Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Политика
Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток
На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
Происшествия
В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского
В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Наука
У крокодилов обнаружена способность бегать галопом
Сразу 8 видов из 15, живущих в зоопарке оказались способны прыгать и даже бегать галопом.
Спорт
Юношеская сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
В Архангельске завершился чемпионат мира по хоккею с мячом среди команд в возрасте до 21 года. Сборная России выиграла золотые медали.
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Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием
Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Экономика
В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих
В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
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«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
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Гаджеты
Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором
В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
Общество
«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей
"Русификация" SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей.