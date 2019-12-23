Политика

РБКРБКПутин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

В России сложилась «безобразная ситуация» с бюрократическими помехами работе малого бизнеса, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в республике Адыгея, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.
РИА Новости08:37

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Путин: помехи малому бизнесу начались со времен древлян

Коммерсантъ10:01

Путин: Ситуация с бюрократическими помехами малому бизнесу безобразна

REGNUM08:31

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

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Путин: «регуляторная гильотина» устранит избыточные административные барьеры для бизнеса

ТАСС09:24

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

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Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

РИА Новости08:37

Путин: преодолеть административные барьеры поможет регуляторная гильотина

Вести.Ru09:42
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Технологии

В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса

Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
ITZine.ru 07:59
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«Ак Барс» в Давосе сыграет с «Салаватом Юлаевым»

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Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Lenta.ru 10:20
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Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину

Вице-премьер Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра России Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
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Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Общество

Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе

Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».
РБК 10:24
Общество

ФСБ предполагает связь лубянского стрелка с этническими националистами

По предварительным данным, стрелок мог входить в московскую ячейку движения ЭНО.
Газета.Ru 07:04
Происшествия

Участников теракта в Пятигорске осудили на длительные тюремные сроки

Коммерсантъ 10:21
Политика

ЕС раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста

Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.
Взгляд.ру 10:49
Происшествия

МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:29
Футбол

Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
RT на русском 08:47
Общество

Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
Политика

«Северному потоку-2» осталось 160 километров

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысяч км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысяч км, готовность - 93,5%. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель оператора проекта компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Российская газета 10:18
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Происшествия

Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Известия 04:45
Происшествия

Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Российская газета 10:29
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных президентских выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал свои слова о том, что он не исключает возможности проведения досрочных выборов президента, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 14:53
Политика

Путин пошутил про решение демографической проблемы при помощи улиток

На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно позволит решить демографическую проблему.
ТАСС 09:43
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Российская газета 10:30
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета 06:50
Общество

YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей

Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
РИА Новости 01:38
Наука

У крокодилов обнаружена способность бегать галопом

Сразу 8 видов из 15, живущих в зоопарке оказались способны прыгать и даже бегать галопом.
Портал Поиск 08:50
Спорт

Юношеская сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом

В Архангельске завершился чемпионат мира по хоккею с мячом среди команд в возрасте до 21 года. Сборная России выиграла золотые медали.
Sport.ru вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь с 4-летием

Сегодня в семье Ксении Бородиной праздник – свой день рождения отмечает дочь телеведущей Теона.
Вокруг ТВ 21 декабря в 18:05
Экономика

В Госдуме прогнозируют сокращение числа бедных за счет роста нищих

В Госдуме прогнозируют сокращение бедных в России за счет увеличения нищих, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.
REGNUM вчера в 09:35
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
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Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
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Huawei P40 Pro станет первым смартфоном с графеновым аккумулятором

В самом твите Huawei France говорит, что «Huawei будет первой компанией, представившей флагманский смартфон с графеновой батареей».
MobiDevices 09:11
Общество

«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей

"Русификация" SuperJet обойдется бюджету еще в 15 млрд рублей.
Piter.tv 01:30
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