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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране. Он призвал обратить внимание на рынок труда.В источнике
С чего всё началось
Одной из главных проблем в России на сегодняшний день является безработица, о чем президент Владимир Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает
 сайт Кремля.
БИЗНЕС Online07:36
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РБК

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

РБК08:15
RT на русском

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

RT на русском07:00
URA.Ru

Путин назвал главную проблему России

URA.Ru07:45
РИА Новости

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

РИА Новости07:28
Коммерсантъ

Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

Коммерсантъ08:10
Известия

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Известия06:55
ТАСС

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране

ТАСС06:49

Проект сухогрузного района в Тамани исключат из национального плана

Правительство планирует исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань стоимостью 183 млрд рублей из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы заседания правкомиссии по транспорту, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Интерфакс03:04
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На Кубани почти 200 человек тушат крупный лесной пожар

Анапа, Краснодарский край, 24 августа 2020, 20:04 — REGNUM 197 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в районе Большого Утриша Анапы Краснодарского края, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации края.
REGNUM13:04
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СК возбудил дело после гибели пяти человек в канализационной яме

Село Новая Усмань, Воронежская область, 24 августа 2020, 11:17 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке совхоз «Воронежский» Новоусманского района Воронежской области возбуждено следственными органами региона, сообщили 24 августа в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
REGNUM04:17
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Айрат Дильмухаметов приговорен к девяти годам колонии строгого режима

Обвинение активисту вынесли сразу после последнего слова Центральный окружной военный суд в Самаре сегодня приговорил к девяти годам колонии строгого режима башкирского общественника Айрата Дильмухаметова.
Коммерсантъ Уфа09:16

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15
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Первый российский моноблок на ARM-процессоре «Байкал-М» будет стоить от 150 000 рублей

Компания «Эдельвейс», по сообщению CNews, создала первый моноблочный компьютер с сенсорным дисплеем на российском процессоре «Байкал-М»: новинка предоставлена для тестирования ряду организаций.
3DNews08:31
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