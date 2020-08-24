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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране. Он призвал обратить внимание на рынок труда.В источнике
С чего всё началось
Одной из главных проблем в России на сегодняшний день является безработица, о чем президент Владимир Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает
 сайт Кремля.
БИЗНЕС Online09:18
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РБК

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

РБК08:15
Коммерсантъ

Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

Коммерсантъ08:10
RT на русском

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

RT на русском07:00
РИА Новости

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

РИА Новости07:28
ТАСС

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране

ТАСС07:18
URA.Ru

Путин назвал главную проблему России

URA.Ru07:45
Известия

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Известия06:55

Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru14:02
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Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.
Интерфакс15:30
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили законопроект на отзыв в правительство.
Газета.Ru12:02
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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму

Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия объявили о присоединении к действующим антироссийским санкциям по Крыму, говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
РИА Новости14:41
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В Архангельской области в 2020 году заменят больше половины «скорых»

Автопарк скорой медицинской помощи Архангельской области до конца года пополнится 70 новыми автомобилями, что позволит обновить его более чем наполовину, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости13:45
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