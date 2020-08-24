Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин назвал безработицу одной из главных проблем России

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране. Он призвал обратить внимание на рынок труда.
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с чего всё началось
Одной из главных проблем в России на сегодняшний день является безработица, о чем президент Владимир Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает
 сайт Кремля.
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