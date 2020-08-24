с чего всё началось

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране. Он призвал обратить внимание на рынок труда.

Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

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