Политика
Российская газетаПутин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
В нормальном состоянии и региональные финансы, в области минимальная долговая нагрузка, низкий уровень аварийного жилья и очень хорошие перспективы с точки зрения инвестпроектов, оценил Владимир Путин.
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с чего всё началось
Одной из главных проблем в России на сегодняшний день является безработица, о чем президент Владимир Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает сайт Кремля.БИЗНЕС Online07:36
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