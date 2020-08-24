с чего всё началось

В нормальном состоянии и региональные финансы, в области минимальная долговая нагрузка, низкий уровень аварийного жилья и очень хорошие перспективы с точки зрения инвестпроектов, оценил Владимир Путин.

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ

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