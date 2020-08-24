Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
Смотрите также
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
В фонде Cinema for Peace высказались по болезни Навального
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей
Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное
«Единая Россия» предложила возложить на «Газпром» траты на газификацию
Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Путин указал на сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области
Путин провёл встречу с ростовским губернатором Голубевым
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Треть россиян планируют отказаться от ОСАГО из-за подорожания
В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране. Он призвал обратить внимание на рынок труда.В источнике
С чего всё началось
Одной из главных проблем в России на сегодняшний день является безработица, о чем президент Владимир Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает
сайт Кремля.
Подробнее о событии