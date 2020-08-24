Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране. Он призвал обратить внимание на рынок труда.В источнике
С чего всё началось
Одной из главных проблем в России на сегодняшний день является безработица, о чем президент Владимир Путин заявил на встрече в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, передает
 сайт Кремля.
БИЗНЕС Online07:36
Подробнее о событии
РБК

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

РБК08:15
Коммерсантъ

Путин назвал безработицу одной из главных проблем России

Коммерсантъ08:10
РИА Новости

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

РИА Новости07:28
URA.Ru

Путин назвал главную проблему России

URA.Ru07:45
RT на русском

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

RT на русском07:00
Известия

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Известия06:55
ТАСС

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране

ТАСС06:49

Полицейские составили протокол на главу разведки ВМФ России

В Санкт-Петербурге полицейские составили протокол на главу разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирала Олега Апишева за тонированные стекла его автомобиля Toyota Land Cruiser.
Lenta.ru10:05
10

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
598

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
9

Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное

Врачи берлинской клиники «Шарите», куда из Омска был доставлен находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
Ведомости02:54
1,4K

Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегоднявчера в 07:53
6

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46