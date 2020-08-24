Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.В источнике
С чего всё началось
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране
Безработица остается одной из главных российских проблем. Такое мнение высказал в понедельник президент Владимир Путин в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
ТАСС06:49
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