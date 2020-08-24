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РИА Новости
РИА Новости

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым назвал безработицу одной из главных проблем в стране и отметил, что надо обратить внимание на рынок труда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в стране

Безработица остается одной из главных российских проблем. Такое мнение высказал в понедельник президент Владимир Путин в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
ТАСС06:49
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Газета.Ru

Путин рассказал об одной из главных проблем в России

Газета.Ru07:04
РИА Новости

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

РИА Новости07:28
РБК

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

РБК07:11
Lenta.ru

Путин назвал одну из главных проблем России

Lenta.ru07:28
RT на русском

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

RT на русском07:00
Известия

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России

Известия06:55
ТАСС

Путин отметил снижение численности населения России

ТАСС07:26

Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России

«Хотел бы отметить, что координационный совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документов о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с Россией», — сказал Латушко.
Белорусская оппозиция попросила показать документы об отношении к России
РБК07:26

В Кремле оценили действия протестующих и полиции в Белоруссии

В Кремле считают, что со стороны митингующих в Белоруссии не было никаких провокаций, а правоохранительные органы корректно исполняли свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service06:09
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Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
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