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Политика Трамп запретил въезд в США из Европы Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.