Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
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Путин считает бизнесменов жуликами

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Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
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По словам чиновника федерального правительства, себестоимость составляет от 9 до 20 долларов за баррель.
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