Политика
Lenta.ruПутин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
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Футбол
Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с «Рубином»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте сообщил, что продажа билетов на матч 22-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" приостановлена.
Общество
Собянин допустил ужесточение введенных в Москве из-за коронавируса мер
В Москве могут быть усилены ранее введенные меры по противодействию коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России
Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Здоровье
Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Финансы
Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
Политика
Путин назвал Ходорковского «жуликом»
"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политика
В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки
«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Политика
Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину
В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Душа» от Pixar
Студия Pixar опубликовала на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Душа". Режиссерами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
Авто
На заводе «БелДжи» начнут производить Geely Coolray по полному циклу
Geely Coolray будут собирать на заводе «БелДжи» в Минской области по полному циклу.
Происшествия
Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом
Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса
Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Футбол
Гасперини: «После возвращения в Италию мы погрузились в реальность»
Напомним, что недавно "Аталанта" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв "Валенсию".
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Армия и оружие
На юге России прошли учения по борьбе с вирусами
Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели учения по борьбе с вирусами, сообщает пресс-служба ЮВО.
Футбол
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу
Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус
Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
Транспорт
Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО
Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.