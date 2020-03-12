Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал бизнесменов жуликами

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
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Путин назвал бизнесменов-торговцев жуликами

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«Торгаши — жулики»: Путин присоединился к «мнению народа»

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Путин назвал бизнесменов жуликами

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Путин рассказал об «определенных основаниях» считать бизнесменов «жуликами по определению»

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«О, брат, это жулики!» Петербургский бизнес отвечает народу Путина за свою репутацию

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Путин считает себя частью народа

Газета.Ru03:23
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Футбол

Тульский «Арсенал» приостановил продажу билетов на матч с «Рубином»

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте сообщил, что продажа билетов на матч 22-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" приостановлена.
РИА Новости 05:33
Общество

Собянин допустил ужесточение введенных в Москве из-за коронавируса мер

В Москве могут быть усилены ранее введенные меры по противодействию коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 11:52
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 10 марта в 14:00
Экономика

Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:02
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Политика

Киев разорвал договоры аренды земли с посольством России

Киевский горсовет расторг с посольством России договоры аренды трех земельных участков, на которых должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.
Газета.Ru 12:31
Здоровье

Рязанские хирурги удалили опухоль весом 30 килограммов

Российская газета 12:24
Общество

В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - сообщили в штабе, отметив, что эти граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.
ТАСС 12:48
Общество

Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Lenta.ru 08:52
Кино

Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Культуромания вчера в 05:03
Финансы

Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
RT на русском 03:12
Музыка

Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

ТАСС 11:11
Политика

Путин назвал Ходорковского «жуликом»

"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Городовой 03:46
Политика

В США рассмотрели исчезающие в океане российские подлодки

«Исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными», - говорится в публикации.
Московский Комсомолец 01:56
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ вчера в 05:40
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 10 марта в 15:08
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

Студия Pixar опубликовала на своем YouTube-канале трейлер мультфильма "Душа". Режиссерами выступили Пит Доктер и Кемп Пауэрс.
Piter.tv 09:54
Авто

На заводе «БелДжи» начнут производить Geely Coolray по полному циклу

Geely Coolray будут собирать на заводе «БелДжи» в Минской области по полному циклу.
32CARS.ru вчера в 18:50
Происшествия

Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 12:48
Общество

В Италии закрыли рестораны и магазины из-за коронавируса

Власти Италии решили закрыть все рестораны и бары на территории страны в связи с угрозой распространения инфекции нового коронавируса.
Национальная служба новостей 01:29
Общество

В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Экономика

Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Газета.Ru вчера в 16:31
Футбол

Гасперини: «После возвращения в Италию мы погрузились в реальность»

Напомним, что недавно "Аталанта" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв "Валенсию".
Soccer.ru 04:10
Армия и оружие

Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

Политическая Экспертиза вчера в 10:32
Политика

Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
Армия и оружие

На юге России прошли учения по борьбе с вирусами

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели учения по борьбе с вирусами, сообщает пресс-служба ЮВО.
РИА Новости 12:10
Футбол

УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу

Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 11:35
Общество

Премьер-министр Канады изолировался из-за проверки жены на коронавирус

Телеканал CTV сообщает, что у жены Трюдо взяты пробы для проведения анализа на COVID-19, результата анализов пока нет.
РБК 12:16
Транспорт

Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО

Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.
Псковская Лента Новостей 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
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