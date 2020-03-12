Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал бизнесменов жуликами

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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
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