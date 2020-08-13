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Российская газета
Российская газета

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Владимир Путин назвал такой расклад конкурентным преимуществом. Кроме того, он обратил внимание на хорошие показатели энергетической компании.В источнике
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Вести.Ru

«Интер РАО»: перспективы развития и новые проекты. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:56
Российская газета

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Российская газета08:17
Комсомольская правда

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05
Коммерсантъ

Генерация для «Восток Ойл» обойдется в 200–300 млрд руб

Коммерсантъ08:24
Известия

Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Известия07:22
News.ru

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города
РБК08:26
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
РИА Новостивчера в 13:06
2,9K

За пособием по безработице в США на прошлой неделе впервые обратилось менее 1 млн человек

Число американцев, обратившихся на прошлой неделе с первичными заявками на получение пособий по безработице впервые с начала пандемии нового коронавируса опустилось ниже 1 млн человек.
ТАСС08:45

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
660

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1K

Нарушивший ПДД Ширвиндт попал в аварию в Новгородской области

Художественный руководитель Театра Сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, находясь за рулем автомобиля Mitsubishi L200, устроил дорожно-транспортное происшествие на Валдае.
Экономика сегодня11 августа в 10:56
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Суд заочно арестовал спонсора автогоночной команды «КамАЗ-мастер»

Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего собственника банка «Мастер-капитал» и экс-спонсора знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликса Бажанова по делу о мошенничестве на сумму свыше 600 млн рублей.
BFM.ru06:49
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В СК Белоруссии сообщили, что беспорядки в стране были скоординированы

Сотрудники СК отмечают, что они изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего сделали вывод, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям».
Evo-rus.com07:14
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