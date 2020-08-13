Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России
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Владимир Путин назвал такой расклад конкурентным преимуществом. Кроме того, он обратил внимание на хорошие показатели энергетической компании.В источнике
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