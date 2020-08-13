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Российская газета
Российская газета

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Владимир Путин назвал такой расклад конкурентным преимуществом. Кроме того, он обратил внимание на хорошие показатели энергетической компании.В источнике
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Известия

Световой разбор: россияне платят за энергию вчетверо меньше европейцев

Известия11:40
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00
Российская газета

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Российская газета08:17
Комсомольская правда

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05
Взгляд.ру

Путину доложили, на сколько стоимость электроэнергии для россиян ниже европейской

Взгляд.ру07:55
News.ru

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10
Коммерсантъ

Генерация для «Восток Ойл» обойдется в 200–300 млрд руб

Коммерсантъ08:24

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Известия07:27
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Минсельхоз США повысил для России прогноз по урожаю пшеницы

Минсельхоз США (USDA) в своем августовском прогнозе спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию повысил для России оценку по сбору пшеницы на 1,5 млн тонн - с 76,5 млн тонн в июле до 78 млн тонн (без учета Крыма).
Российская газетавчера в 15:03
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Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
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Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости09:52
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РФС заявил о задаче изменить методологию использования системы VAR

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что основной задачей организации является максимально оперативное изменение методологии использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).
РБК спорт12:16

СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о террористической организации, действовавшей на территории яшкульской исправительной колонии в Калмыкии.
Взгляд.ру10:30

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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