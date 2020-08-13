Ученые: вейперы болеют коронавирусом в пять раз чаще

Молодые люди, которые курили обычные сигареты и пользовались вейпами в течение предыдущих 30 дней, почти в пять раз чаще испытывали симптомы COVID-19, такие как кашель, высокая температура, усталость и затрудненное дыхание, по сравнению с теми, кто никогда не курил и не пользовался вейпом.