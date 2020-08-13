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Российская газета
Российская газета

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Владимир Путин назвал такой расклад конкурентным преимуществом. Кроме того, он обратил внимание на хорошие показатели энергетической компании.В источнике
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Известия

Световой разбор: россияне платят за энергию вчетверо меньше европейцев

Известия11:40
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00
Комсомольская правда

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05
Вести.Ru

«Интер РАО»: перспективы развития и новые проекты. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:56
Взгляд.ру

Путину доложили, на сколько стоимость электроэнергии для россиян ниже европейской

Взгляд.ру07:55
News.ru

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10
Российская газета

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Российская газета08:17

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
Газета.Ru03:24
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СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

Следственный комитет России сообщил о задержании еще троих фигурантов уголовного дела о террористической организации, действовавшей на территории яшкульской исправительной колонии в Калмыкии.
Взгляд.ру10:30

Судья Кайперс не будет наказан за переписку со Слуцким

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не планирует применять какие-либо санкции к судье Бьорну Кайперсу за высказывания о работе арбитра Сергея Иванова в матче чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» (0:2).
Metaratings09:59

Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 87 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 114 пациентов, 8 носителей COVID-19 скончались, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:06
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру11:37
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Ученые: вейперы болеют коронавирусом в пять раз чаще

Молодые люди, которые курили обычные сигареты и пользовались вейпами в течение предыдущих 30 дней, почти в пять раз чаще испытывали симптомы COVID-19, такие как кашель, высокая температура, усталость и затрудненное дыхание, по сравнению с теми, кто никогда не курил и не пользовался вейпом.
Газета.Ru03:23
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