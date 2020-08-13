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Российская газета
Российская газета

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Владимир Путин назвал такой расклад конкурентным преимуществом. Кроме того, он обратил внимание на хорошие показатели энергетической компании.В источнике
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Коммерсантъ

Генерация для «Восток Ойл» обойдется в 200–300 млрд руб

Коммерсантъ08:24
Российская газета

Путин назвал цены на электроэнергию конкурентным преимуществом России

Российская газета08:17
News.ru

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10
Вести.Ru

«Интер РАО»: перспективы развития и новые проекты. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:56
Известия

Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Известия07:22
Комсомольская правда

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00

Задержан мэр курганского города

Исполняющая обязанности главы города Щучье (Курганская область) Оксана Чуйкова задержана в рамках возбужденного в отношении нее уголовного дела.
URA.Ru06:48
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

Российский офис Google не стал комментировать запрос Совета по правам человека (СПЧ) о причинах блокировок YouTube-каналов средств массовой информации без возможности восстановления, сославшись на то, что ООО «Гугл» не является представительством компании Google LLC в России, а сама компания не имеет филиалов в стране.
Известия08:47

В МИД надеются на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране стабилизируется, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости09:07

В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом

Ожидать от других стран положительной реакции на регистрацию российской вакцины от коронавируса было бы наивно, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости06:38
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

Хотя Porsche пока не собирается рассказывать о технических характеристиках самого быстрого исполнения Panamera, который смог установить рекорд скорости, у нас есть некоторые предварительные детали о новинке.
CarsWeek.ru05:21