Экономика

РБКРБКПутин назвал цены на нефть приемлемыми для России

Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:05

Главные новости за выходные 29 февраля—1 марта

Коммерсантъвчера в 11:20

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русскомвчера в 03:16

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ruвчера в 03:54

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркетвчера в 03:14

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАССвчера в 03:07

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новостивчера в 04:22
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Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Футбол

Тренер сборной России по футболу оценил роль Дзюбы в команде

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о роли нападающего Артема Дзюбы в команде.
Piter.tv 11:58
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Футбол

Казань примет матч за Суперкубок УЕФА

Газета.Ru 08:41
Шоу-бизнес

Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении детей

Экс-гражданская супруга Сереги Полина Ололо сообщила, что минувшим летом их общие дети - сыновья Марк и Платон 10 и 9 лет - гостили у своего отца в Харькове.
Shraibikus News 09:12
Армия и оружие

Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО

Взгляд.ру 07:00
Шоу-бизнес

Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Общество

Блогер Диденко после смерти мужа снялась в шоу у Малахова

Блогер Екатерина Диденко, чей день рождения в бане обернулся трагедией, в результате которой погиб ее муж и еще два человека, пришла на шоу Андрея Малахова.
Взгляд.ру 09:40
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Вести.Ru 10:27
Армия и оружие

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Piter.tv 08:35
Политика

Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
РИА Новости 07:03
Политика

В тульской дивизии ВДВ сменился командир

Тульская служба новостей 09:33
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 29 февраля в 00:26
Здоровье

Главный хирург США призвал прекратить покупать респираторные маски

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал медицинские маски неэффективными в предотвращении коронавируса.
Piter.tv 04:14
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Здоровье

Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa 05:23
Происшествия

В Оренбурге две девушки разрисовали лифт изнутри

Две оренбургские девушки-веселушки решили выделиться и разрисовали лифт в одной из многоэтажек.
ИнфоСМИ 29 февраля в 11:26
Происшествия

В Липецке произошел серьезный пожар на металлургическом комбинате

Российская газета 10:35
Армия и оружие

Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами

Взгляд.ру вчера в 02:17
Космос

Впервые астрономы обнаружили экзопланету с помощью радиоволн

Обнаружить особенность звезды помог новый метод.
HotGeo 29 февраля в 06:45
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru 29 февраля в 07:15
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 10:03
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Авто

Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену

Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:54
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Газета.Ru 11:40
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