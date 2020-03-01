Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

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