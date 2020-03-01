Экономика
Газета.RuПутин назвал цены на нефть приемлемыми
Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.
Читать в источнике
Оценить210
с чего всё началось
На совещании с главами крупнейших нефтегазовых компаний президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит средств для «исполнения всех бюджетных и социальных обязательств» при ухудшении ситуации в мировой экономике, говорится на сайте Кремля.Собеседник05:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:33, Ашберн
Армия и оружие
Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией
Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Политика
Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Экс-комбат «Айдара» уточнил, что находится в отделении вместе с беременной женой и девятимесячным сыном.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Религия
Православные встречают Прощеное воскресенье
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Армия и оружие
В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
Происшествия
В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Общество
Число жертв нового коронавируса в Италии возросло до 34 человек
Число погибших от нового коронавируса в Италии достигло 34 человек, сообщает Ansa со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Футбол
Криштиану Роналду посетил матч «Реал» — «Барселона»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приехал в Мадрид и посетил матч 26-го тура испанской Ла Лиги «Реал» — «Барселона».
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности к войне с Россией
Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
Здоровье
Из-за вирусной инфекции в учебных заведениях Подмосковья вводятся чрезвычайные меры
В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Футбол
«Манчестер Сити» стал победителем Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" в третий раз подряд стал победителем Кубка английской лиги.
Политика
На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Более 7 тысяч беженцев собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» на турецкой стороне границы с Грецией, сообщает газета «Неа тис Фракис».
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Общество
Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса
Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines попросила сотрудников уйти в отпуск из-за экономических потерь, связанных с распространением коронавируса.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Хоккей