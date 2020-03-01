с чего всё началось

Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.

Армия и оружие Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации над Сирией Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Музыка Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Армия и оружие Авианосец США вошел в Средиземное море Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.