Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал цены на нефть приемлемыми

Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.
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с чего всё началось
На совещании с главами крупнейших нефтегазовых компаний президент РФ Владимир Путин заявил, что России хватит средств для «исполнения всех бюджетных и социальных обязательств» при ухудшении ситуации в мировой экономике, говорится на сайте
 Кремля.
Собеседник05:28

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У России есть экономическая подушка безопасности

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 16:33, Ашберн
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Скончалась народная артистка Мария Антонова

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В Подмосковных детских садах, школах и колледжах со 2 марта вводятся весьма жесткие, если не сказать чрезвычайные, меры по профилактике острых респираторных вирусных заболеваний.
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Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
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Известия вчера в 23:24
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Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

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Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса

Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates Airlines попросила сотрудников уйти в отпуск из-за экономических потерь, связанных с распространением коронавируса.
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Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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В Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция

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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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