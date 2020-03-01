Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал цены на нефть приемлемыми

Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.
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Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

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Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин считает возможным жителям самостоятельно шить медицинские маски для защиты от коронавируса COVID-19.
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Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
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