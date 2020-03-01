Экономика
RT на русскомПутин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.
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Политика
Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий привлечение к административной ответственности за использование нацистской символики без признаков пропаганды или агитации, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
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Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Финансы
В России внесут изменения в закон о валютном регулировании
Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
Общество
Путин отменил идентификацию при выигрыше до 15 тысяч рублей в лотерею
Президент России Владимир Путин подписал ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, несколько меняющий правила идентификации участников лотереи.
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Общество
Мужчину с коронавирусом положили в общую палату в Москве
Мужчину с коронавирусом положили в общую палату в Москве Халатность работников медицинского учреждения шокировала пациентов.
Происшествия
Задержанного в Стамбуле главного редактора Sputnik Турция освободили
Главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе, задержанного ранее в Стамбуле, отпустили на свободу.
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Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова
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В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Глава Миздрава Германии Йенс Шпан заявил о начале эпидемии коронавируса в стране.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Политика
Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
Армия и оружие
Американский авианосец вошел в Средиземное море
Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Общество
Китай обнародовал результат вскрытия первого умершего от коронавируса
После вскрытия первого умершего от нового вируса COVID-19 ученые из КНР пришли к выводу, что коронавирус в основном поражает легкие, сообщает South China Morning Post.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Общество
Эксперт по делу псковской журналистки Прокопьевой подала на нее в суд за пост в фейсбуке
Эксперт Ольга Якоцуц подала в суд иск с требованием взыскать полмиллиона рублей моральной компенсации с псковской журналистки Светланы Прокопьевой за пост в фейсбуке.
Происшествия
Пропавших в Сочи детей ищут более 300 человек
Шоу-бизнес
Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Пока система тестовая, и поэтому у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них.
Гаджеты
В Сети раскрыли стоимость геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 3
Спорт
Трофимов идет пятым после двух видов на ЧМ в классическом многоборье
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Наука
Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении
С помощью различных экспериментов и создания математических моделей, учёные пришли к выводу, что на продольный свод приходится лишь 25% жёсткости стопы, остальные 75% контролирует поперечная арка.
Теннис
Новак Джокович: Циципас очень умный парень
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об отношении к своему сопернику по финалу турнира в Дубае, греку Стефаносу Циципасу.
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.