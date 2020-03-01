Экономика
Газета.RuПутин назвал цены на нефть приемлемыми
Политик констатировал, что цены на нефть снижаются, поэтому Россия должна быть готова к любым сценариям развития ситуации. Однако в настоящее время для экономики страны текущий уровень цен на нефть является удовлетворительным, подчеркнул Путин.
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Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Происшествия
Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
Политика
Глава Минобороны ФРГ призвала усилить давление на Россию и САР
Лидер правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Евросоюзу и США нужно усилить давление на лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
В Липецкой области проводили Зиму
Сегодня во многих районах прошли проводы Зимы. К этому веселому и любимому народом празднику, организаторы подошли с выдумкой.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
"Сочи" уступил тульскому "Арсеналу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Общество
Собчак и Пивоваров призвали возобновить дело об убийстве Листьева
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей
НАК «Нафтогаз Украины» в марте 2020 года решила снизить цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.
Финансы
Профессор РЭШ назвал коронавирус удобным поводом для обновления рынков
Инвесторы могли воспользоваться возможностью «выпустить пар», чтобы замедлить чрезмерное удорожание акций, считает профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов.
Общество
Появление коронавируса в Москве подтвердил Роспотребнадзор
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Футбол
«Уотфорд» прервал 44-матчевую беспроигрышную серию «Ливерпуля» в АПЛ
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Авто
Названы непригодные для перепродажи автомобили
Армия и оружие
Российский флот нанесёт удар 24 «Калибрами» по террористам в Идлибе
Футбол
«Краснодар» рассматривал вариант с арендой Педро и Мертенса
Клуб из Краснодара рассматривал вариант с арендой с учётом нового лимита, который вступит в силу с сезона-2020/21.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Кино
Звезда «Сокола и Зимнего солдата» Энтони Маки признался, как сложно справиться с щитом Капитана Америки
В интервью порталу ComicBook.com Энтони Маки, исполнитель роли Баки Барнса в кинематографической вселенной Marvel, рассказал о своем опыте обращения с щитом Капитана Америки.