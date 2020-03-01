Экономика
РидусПутин заявил о серьезном влиянии коронавируса на экономику
Президент России Владимир Путин провел 1 марта совещание, темой которого стало влияние эпидемии нового коронавируса на мировую и российскую экономику. Он напомнил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года, когда был в разгаре экономический кризис.
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Общество
Россиян ожидают длинные выходные в марте
Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Политика
В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию
В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию и запрет на деятельность частных военных организаций.
Кино
Фильм «Человек-невидимка» возглавил американский прокат
Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера - фантастический триллер от Ли Уоннелла "Человек-невидимка".
Происшествия
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Происшествия
Во Владимире насмерть сбили двоих пешеходов
Рано утром 2 марта во Владимире в районе остановки «Химзавод» сбили двоих пешеходов.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Авто
Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Происшествия
В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка
Жительница Казани в воскресенье, 1 марта, дома напала с ножом на двоих сыновей 2012 года рождения, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.
Общество
Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто
Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек
С декабря пошлого года число погибших в КНР выросло до 2912 человек. Коронавирус фиксируют все в новых странах.
Экономика
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле
«Манчестер Сити» одержал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Астон Виллой», который прошёл накануне, 1 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» выиграли очередной финал при главном тренере Хосепе Гвардиоле.
Здоровье
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе
Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Общество
Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте
Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Биатлон
В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято
Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Футбол
«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»
Здоровье
У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус
Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Авто
АвтоВАЗ объявляет скидки на автомобили Lada в марте
Особые условия доступны в рамках программы «Trade-In», которая позволяет купить модели LADA Granta (за исключением версии Cross и учебная), Vesta, Vesta Cross, Vesta SW, SW Cross Vesta CNG со скидкой в размере 20 тысяч рублей.
Происшествия
В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".