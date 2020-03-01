Экономика

РидусРидусПутин заявил о серьезном влиянии коронавируса на экономику

Президент России Владимир Путин провел 1 марта совещание, темой которого стало влияние эпидемии нового коронавируса на мировую и российскую экономику. Он напомнил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года, когда был в разгаре экономический кризис.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:05

Главные новости за выходные 29 февраля—1 марта

Коммерсантъвчера в 11:20

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новостивчера в 04:22

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русскомвчера в 03:16

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАССвчера в 03:07

Путин заявил, что нынешние цены на нефть являются приемлемыми для РФ

РЕН ТВвчера в 03:18

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ruвчера в 03:54
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

Россиян ожидают длинные выходные в марте

Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
ТАСС 00:13
Политика

В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию

В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию и запрет на деятельность частных военных организаций.
БИЗНЕС Online 00:23
Кино

Фильм «Человек-невидимка» возглавил американский прокат

Таблицу лидеров американского проката этой недели возглавила премьера - фантастический триллер от Ли Уоннелла "Человек-невидимка".
Газета.Ru вчера в 15:06
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru вчера в 10:04
Происшествия

Во Владимире насмерть сбили двоих пешеходов

Рано утром 2 марта во Владимире в районе остановки «Химзавод» сбили двоих пешеходов.
Губерния-33 01:00
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфакс вчера в 22:58
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском вчера в 01:12
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Авто

Названы автомобили, которые непригодны для повторной продажи

ToDay News Ufa 29 февраля в 00:56
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия

В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка

Жительница Казани в воскресенье, 1 марта, дома напала с ножом на двоих сыновей 2012 года рождения, один ребенок погиб, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.
Интерфакс вчера в 15:55
Общество

Aurus получил свыше 700 предзаказов на люксовые авто

Российская компания Aurus получила более 700 предзаказов на люксовые машины.
REGNUM 01:06
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

РБК вчера в 20:16
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек

С декабря пошлого года число погибших в КНР выросло до 2912 человек. Коронавирус фиксируют все в новых странах.
Новые Известия вчера в 23:26
Экономика

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens, продав ей 35%

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле

«Манчестер Сити» одержал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Астон Виллой», который прошёл накануне, 1 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» выиграли очередной финал при главном тренере Хосепе Гвардиоле.
Чемпионат 01:16
Здоровье

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе

Опубликована свежая информация о китайском коронавирусе.
Деловое.ТВ вчера в 05:03
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Ведомости вчера в 23:15
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru вчера в 14:27
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Горобзор.ру вчера в 10:29
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

Вильфанд назвал регионы России с аномальным теплом в марте

Накануне Вильфанд заявил, что температура воздуха будет расти в течение первой недели марта в Москве каждый день.
Известия вчера в 20:36
Биатлон

В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято

Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.
Metaratings 29 февраля в 03:44
Футбол

«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»

Евро-футбол.ру вчера в 12:04
Здоровье

У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус

Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Телеканал 360° 00:43
Авто

АвтоВАЗ объявляет скидки на автомобили Lada в марте

Особые условия доступны в рамках программы «Trade-In», которая позволяет купить модели LADA Granta (за исключением версии Cross и учебная), Vesta, Vesta Cross, Vesta SW, SW Cross Vesta CNG со скидкой в размере 20 тысяч рублей.
32CARS.ru вчера в 05:31
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
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