Президент России Владимир Путин провел 1 марта совещание, темой которого стало влияние эпидемии нового коронавируса на мировую и российскую экономику. Он напомнил, что уходящая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года, когда был в разгаре экономический кризис.

Путин заявил о серьезном влиянии коронавируса на экономику

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Биатлон В СБР считают, что IBU относится к Логинову предвзято Союз биатлонистов России направил письмо в штаб-квартиру IBU в связи с обысками в номере Александра Логинова во время чемпионата мира в итальянском Антхольце.