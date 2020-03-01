Экономика

РБКРБКПутин назвал цены на нефть приемлемыми для России

Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:05

Главные новости за выходные 29 февраля—1 марта

Коммерсантъвчера в 11:20

Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию

Lenta.ruвчера в 03:54

Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

RT на русскомвчера в 03:16

Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

Финмаркетвчера в 03:14

Путин: прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков с 2008 года

ТАССвчера в 03:07

Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

РИА Новостивчера в 04:22
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Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
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В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
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Данила Козловский впервые стал отцом

Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
РИА Новости 09:30
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году представит российская рейв-группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров).
Газета.Ru 13:40
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Политика

Эрдоган предупредил Евросоюз о миллионах беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
РИА Новости 07:03
Авто

В России начались продажи кроссовера Kia Seltos

Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Автоновости дня 08:54
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
РИА Новости 10:13
Армия и оружие

Bloomberg сообщил, что Турция развернула «рой дронов» в Сирии

Анкара развернула "рой дронов" в ответ на сирийский авиаудар, после которого погибли 33 турецких солдата.
Piter.tv 08:35
Шоу-бизнес

Виктория Исакова впервые рассказала о смерти трехмесячной дочери

В 2018 году актриса Виктория Исакова стала мамой долгожданного ребенка.
Bimru.ru 10:21
Происшествия

Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
РБК 05:20
Политика

Путин: Россия не собирается ни с кем воевать

У России нет намерений ни с кем воевать, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
BFM.ru 03:09
Армия и оружие

Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение

Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Интерфакс 04:55
Шоу-бизнес

Мария Голубкина поделилась редкими фото сына от Николая Фоменко

Коля показывает сыну и дочери другой пример, поэтому они его уважают, — рассказывала Мария Голубкина.
Летидор 04:07
Общество

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы.
Российская газета вчера в 13:45
Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

REGNUM 00:32
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

Газета.Ru 13:18
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь 12:03
Футбол

В России впервые пройдет матч за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА в 2023 году состоится в Казани, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 08:31
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Общество

В Польше начался суд об уничтожении захоронения красноармейцев

Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
РИА Новости 05:10
Шоу-бизнес

Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе

После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Kleo.ru 05:06
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению во взятке

Вести.Ru 10:27
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СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве

28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми.
Известия 29 февраля в 02:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости 00:22
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
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