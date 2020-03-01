Экономика
РБКПутин назвал цены на нефть приемлемыми для России
Для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым, заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркетвчера в 03:14
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Мария Голубкина поделилась редкими фото сына от Николая Фоменко
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Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
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В России впервые пройдет матч за Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА в 2023 году состоится в Казани, сообщается на сайте организации.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Общество
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Представитель истца Матеуш Пискорский заявил РИА Новости, что суд будет "рассматривать жалобу на отказ прокуратуры возбудить уголовное дело и провести уголовное расследование по поводу лиц, причастных к уничтожению мавзолея и места захоронения советских солдат в Тшчанке".
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Шоу-бизнес
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Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.