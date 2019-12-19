Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года. Об этом заявил на большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин в четверг, 19 декабря. По словам российского лидера, в стране самая зеленая в мире структура энергетики.

Путин назвал число открытых Россией месторождений с 2000 года

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