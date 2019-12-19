Политика

ИзвестияИзвестияПутин назвал число открытых Россией месторождений с 2000 года

1 фото
Россия открыла 600 новых месторождений с 2000 года. Об этом заявил на большой пресс-конференции президент страны Владимир Путин в четверг, 19 декабря. По словам российского лидера, в стране самая зеленая в мире структура энергетики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин назвал число открытых за последние годы месторождений

РБКвчера в 04:38

Путин назвал число открытых Россией месторождений с 2000 года

Известиявчера в 04:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Интернет

Данные 267 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей.
РБК 01:47
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

РБК вчера в 12:37
Общество

Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю

Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до шести градусов выше нуля.
Известия вчера в 23:37
Происшествия

ФБР раскрыло произошедшее 55 лет назад похищение новорожденного

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли резонансное преступление - похищение новорожденного ребенка, произошедшее в Чикаго 55 лет назад.
Российская газета вчера в 23:18
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА

Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Общество

Роскачество назвало лучшие игристые вина

Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
REGNUM 00:33
Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
РИА Новости вчера в 19:35
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik

Руководитель бюро информации по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд заявил, что угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония обоснованы санкциями ЕС против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.
RT на русском вчера в 21:19
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» обыграть «Тампа-Бэй» в матче НХЛ

МК-Спорт 01:06
Политика

Украинский журналист ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
Кино

Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Kinonews.ru вчера в 02:02
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем

Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
RT на русском 01:38
Происшествия

Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве

Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
ТАСС 01:27
Культура

Минниханов наградил Шаймиева медалью 100-летия ТАССР

Реальное время вчера в 09:54
Гаджеты

Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль

Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
3DNews 00:54
Музыка

София Ротару заменит Пугачёву на новогоднем «Голубом огоньке»

София Ротару выступит в эфире новогодней программы «Голубой огонёк» вместо Аллы Пугачёвой.
News.ru вчера в 23:08
Армия и оружие

Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс

Радио Sputnik вчера в 03:41
Политика

Bild назвал «войной» заявления Меркель о санкциях США

Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о решительном осуждении санкций США против газопровода «Северный поток — 2» являются «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу, пишет 19 декабря немецкий таблоид Bild.
REGNUM вчера в 20:57
Экономика

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
REGNUM вчера в 02:13
Общество

В Омской области могут начать выдавать ипотеку под 2%

Александр Бурков, губернатор Омской области:— В Омской области принимаются меры государственной поддержки для улучшения демографической ситуации, но если будет принято решение о том, чтобы опыт Дальнего Востока переносить на регионы Сибири, то Омская область готова выступить как пилотный регион.
Om1.ru вчера в 21:15
Космос

Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен

Напомним, изначально пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру должен был состояться в октябре-ноябре текущего года.
iReactor 17 декабря в 03:50
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
iReactor 00:20
Политика

Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать

Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».
Военное обозрение 01:32
Экономика

В режиме умеренного предновогоднего ралли

Сегодня акции "Селигдара" торгуются последний день с дивидендами, закроется реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов, пройдут внеочередные общие собрания акционеров НЛМК и Yandex, состоятся заседания советов директоров "Интер РАО" и "Газпром нефти", вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи.
Finam.Ru 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное