Политика

РБКРБКПутин назвал число открытых за последние годы месторождений

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В подтверждение своих слов глава государства рассказал о множестве месторождений, открытых за последние годы.
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Путин назвал число открытых за последние годы месторождений

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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