Политика
РБКПутин назвал число открытых за последние годы месторождений
В подтверждение своих слов глава государства рассказал о множестве месторождений, открытых за последние годы.
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Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля умеренно повышается по отношению к доллару США. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Энергетика
Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Политика
Кадыров ответил на слова Путина о его отце
Хоккей
«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Биатлон
Долль победил в спринте на этапе Кубка мира в Анси, Логинов — 11-й
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира во французском Анси, лучший из представителей России Александр Логинов занял 11-е место.
Политика
США не могут остановить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2»
Агентство отмечает, что его источники уверены, что Белый дом уже не имеет рычагов остановить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода, который считает угрожающим безопасности Европы, а санкции против участвующих в проекте компаний безнадёжно опоздали.
Общество
В Epic Games Store началась новогодняя распродажа с 12 бесплатными играми!
Epic Games запустила масштабную новогоднюю распродажу, во время которой компания раздаст сразу 12 бесплатных игр — их можно будет активировать до 1 января, хотя открываться каждая из них будет ежедневно вплоть до конца акции.
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Кубка английской лиги
Полуфинальные пары Кубка английской лиги определятся позже по итогам жеребьевки.
Общество
Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
Политика
Путин назвал самые сложные моменты своего президентства
Самыми сложными моментами президентства являются теракты в Беслане и в театре на Дубровке, заявил в ходе пресс-конференции президент Владимир Путин.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Общество
Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Игры
Появилась информация о минимальных требованиях Resident Evil 3 Remake
Издание отмечает: несмотря на то, что компания Capcom пока не назвала минимальные системные требования игры, уже известно, что её можно будет запустить на тех ПК, на котрых можно нормально играть в Resident Evil 2 Remake.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Происшествия
Число убийств детей родителями в России выросло на 50% за четыре года
"Если статистику посмотреть, число совершенных преступлений в отношении детей родителями увеличивается за последние четыре года на 92%.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
Европарламент призвал Россию отменить закон об «иноагентах»
Европарламент призвал в своей новой резолюции власти РФ отменить закон об «иностранных агентах».
Политика
Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен
Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина
В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Политика
Президент России высказался о выносе тела Ленина из мавзолея
Говоря о теле Ленина, которое до сих пор лежит в мавзолее в Москве, Путин отметил, что в РФ есть «много людей», которые связывают с этим достижения советского времени и поэтому говорить о захоронении «вождя мирового пролетариата» не уместно.