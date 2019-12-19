Политика
РБКПутин назвал число открытых за последние годы месторождений
В подтверждение своих слов глава государства рассказал о множестве месторождений, открытых за последние годы.
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Политика
Путин призвал не трогать тело Ленина
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается фигуры Ленина в истории, он был, на мой взгляд, скорее, не государственный деятель а революционер».
Спорт
Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»
Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Политика
Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство
Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.
Общество
Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены
В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.
Политика
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
Религия
Жителям России запретили шить и ругать детей
Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.
Общество
Путин призвал «не трогать» модель здравоохранения
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что существующую модель здравоохранения менять не стоит, хотя в ней и и остаются проблемы.
Политика
Россию обязали платить Украине за Крым
Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе об активах компании из Украины в Крыму и обязал Российскую Федерацию выплатить возмещение из-за их потери.
Футбол
Роналду оценил свой гол с высоты в 2,56 метра
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля
При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.
Происшествия
ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем
Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем, который создает условия для продвижения во всех областях.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Политика
Путин назвал основания для второй «нормандской» встречи
Новая встреча в «нормандском формате» в апреле станет актуальна, если произойдут позитивные изменения.
Политика
Депутаты Рады подрались на заседании, а Тимошенко раскидала документы
Лидер "Батькивщины" решила в прямом смысле подкинуть бумаги в огонь — просто взяла со стола стопку документов и с невозмутимым лицом разбросала вокруг.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Политика
Рейтинг Зеленского резко вырос после «нормандского саммита»
Рейтинг одобрения деятельности президента Украины Владимира Зеленского резко вырос после саммита «нормандской четверки».
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Политика
Путин призвал добиться прозрачности в сфере переработки мусора
В сфере переработки мусора необходимо добиться прозрачности и уйти от серых схем, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
Футбол
«Ливерпуль» усилился форвардом «Зальцбурга» Минамино
«Ливерпуль» достиг договоренности о переходе японского форварда «Зальцбурга» Такуми Минамино.
Авто
Chery рассказала о новинках для России в 2020 году
Здоровье
20 детей в Кировской области попали в больницу с никотиновым отравлением
В Кирове за 9 месяцев 2019 года 20 подростков попали в больницу с никотиновым отравлением, летальных исходов не зафиксировано.
Политика
Путин оценил идею «почистить» правоохранительные органы и вспомнил опыт КГБ
Президент России Владимир Путин рассказал, что Россия уже проходили чистки в правоохранительных органах и заявил, что лучше этого не повторять.
Политика
Путин признал, что Россия гордится советским прошлым
Россия гордится советским прошлым, заявил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции.