В подтверждение своих слов глава государства рассказал о множестве месторождений, открытых за последние годы.

Политика Путин призвал не трогать тело Ленина Владимир Путин, президент РФ: «Что касается фигуры Ленина в истории, он был, на мой взгляд, скорее, не государственный деятель а революционер».

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Политика Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.

Общество Задержанные в аэропорту Домодедово граждане Израиля отпущены В израильском посольстве в Москве сообщили, что более 40 задержанных ранее в аэропорту Домодедово граждан Израиля были отпущены на свободу.

Религия Жителям России запретили шить и ругать детей Сегодня, 19 декабря, православные жители нашей страны отмечают день Николая Чудотворца – по обычаю, в этот день издревле запрещалось ругаться на отпрысков, заниматься шитьем, стиркой и ремонтными работами День памяти преподобного Николая — важная дата в православном календаре.

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Общество Медведев утвердил новые правила маркировки автомобиля При проверке автомобиля сотрудник ГИБДД может потребовать поменять заводские идентификационные номера автомобиля, если их невозможно прочитать.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

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Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

Происшествия На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.