Общество

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь, сообщается в Telegram-канале RT. Российский лидер отметил, что узнал о планах ввести внеочередной медосмотр из СМИ.
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Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
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