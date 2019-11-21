Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь, сообщается в Telegram-канале RT. Российский лидер отметил, что узнал о планах ввести внеочередной медосмотр из СМИ.

Происшествия Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Политика Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400 Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.

Политика Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие «Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.

Футбол Дзюба пропустил тренировку «Зенита» Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему сегодняшнюю тренировку клуба пропускал форвард Артем Дзюба.

Авто Новый Kia Optima показали официально Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.

Политика Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.

Общество Госдума приняла закон о новом налоге для ИП Госдума приняла закон о новом налоге для ИП и самозанятых. Правительственный закон прошел 1 чтение.

Кино Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.

Спорт Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.

Политика Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2» Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Экономика Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".

Политика Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.

Кино Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст» Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.

Политика Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку» «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.

Фигурное катание Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.

Армия и оружие Заявление НАТО о космосе встревожило МИД РФ МИД РФ считает, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о космосе вызывает тревогу.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Шоу-бизнес Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.

Общество В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана Ураганный северо-восточный ветер с порывами до 38 м/с ожидается в Новороссийске в ближайшие часы.