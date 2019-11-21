Общество
Lenta.ruПутин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь, сообщается в Telegram-канале RT. Российский лидер отметил, что узнал о планах ввести внеочередной медосмотр из СМИ.
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Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Политика
Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие
«Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами», — сказал Путин.
Ведомости 13:57
Футбол
Дзюба пропустил тренировку «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, почему сегодняшнюю тренировку клуба пропускал форвард Артем Дзюба.
Metaratings 06:06
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 08:00
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит Нетаньяху обвинения в коррупции
Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
Ведомости 12:53
Общество
Госдума приняла закон о новом налоге для ИП
Госдума приняла закон о новом налоге для ИП и самозанятых. Правительственный закон прошел 1 чтение.
Упрощёнка 09:22
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Вестник 03:40
Игры
Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры
Российская газета 13:59
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Газета.Ru 13:44
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 12:40
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Lenta.ru 04:04
Экономика
Путин прокомментировал приобретение «Роснефтью» пакета Башнефти
Государство не вмешивается в текущую деятельность компаний, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с приобретением "Роснефтью" пакета "Башнефти".
РИА Новости вчера в 06:27
Политика
Захарова назвала шпионский скандал в Сербии провокацией
В российском МИДе в ответ на сообщения о "шпионском скандале", разразившемся в Сербии в последние несколько дней, заявили, что это провокация, отметив, что к подобного рода "интересным сюжетам" дипломаты уже привыкли, так как они появляются каждый раз незадолго до встреч на высшем уровне.
Газета.Ru 11:45
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Асмус в фильме «Текст»
Леснова уточнила, что во время постельной сцены Асмус использовала специальные накладки, чтобы закрыть интимные части тела.
Аргументы недели 00:05
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Московский Комсомолец 12:06
Фигурное катание
Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии
Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Известия Удмуртской Республики 02:20
Армия и оружие
Заявление НАТО о космосе встревожило МИД РФ
МИД РФ считает, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о космосе вызывает тревогу.
Телеканал 360° 09:27
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Lenta.ru вчера в 15:07
Шоу-бизнес
Супруг Лолиты показал, в каких условиях живет с новой возлюбленной
Дмитрий Иванов и Лолита разводятся после девяти лет брака. Супруг пытается наладить отношения с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.
Вечерняя Москва 11:13
Общество
В Новороссийске объявлено экстренное предупреждение из-за урагана
Ураганный северо-восточный ветер с порывами до 38 м/с ожидается в Новороссийске в ближайшие часы.
RT на русском 12:13
Теннис
Сербия стала соперником сборной России по четвертьфиналу Кубка Дэвиса
Ранее серб Филип Краинович одержал победу над Жо-Вилфридом Тсонга. Таким образом, Сербия одержала две победы и заняла первое место в группе.
Sportbox.RU 09:07
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян рассказала, как худеет после родов
«Лучший способ похудеть после родов — прогуляться по горным тропинкам», — уверена журналист.
StarHit.ru 13:00