Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки. Разговор о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД возник во время открытия главой государства движения по первому Московскому центральному диаметру.
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Путин назвал чушью повышение стоимости медсправки для водителей

Коммерсантъ08:05

Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

РИА Новости08:56

Путин о стоимости новых справок от нарколога: Чушь! Ползарплаты отдавать?

Life.ru06:38

«Это чушь какая-то». Путин прокомментировал возможный рост стоимости справок для водителей

ТАСС07:29

Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра для водителей

РБК07:22

Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

RT на русском07:12

Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей

Известия07:29
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Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
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Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

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ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

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Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

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Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
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Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
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Сборная России встретится с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная России узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Дэвиса. Россияне встретятся с Сербией, которая обыграла сборную Франции.
Sport24.ru 09:19
Происшествия

В Петербурге задержали экс-гендиректора «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, передает 20 ноября "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
SakhaNews вчера в 14:59
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
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На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время.
Piter.tv 19 ноября в 01:47
Технологии

Российские спутники избавятся от зарубежных СВЧ-переключателей

В России будет организовано первое отечественное производство сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей для космических аппаратов, о чём сообщает государственная корпорация Ростех.
3DNews 07:29
Транспорт

Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру

Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Следует заметить, что ранее ЦАХАЛ предпочитал наносить ответные удары по иранским объектам в Сирии в светлое время суток.
Независимая газета вчера в 12:56
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета 08:10
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости 05:15
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
РБК 09:39
Политика

Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла закон, разрешающий силовым ведомствам уничтожать дроны-нарушители.
ФедералПресс 07:07
Армия и оружие

Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»

Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Военное дело 08:03
Происшествия

Свидетель по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователей

Начальник отдела управления контрактами департамента поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Алеся Махмутова, которая является свидетелем обвинения по делу «Седьмой студии», пожаловалась на действия следователей.
РБК 09:28
Политика

Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного

Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
RT на русском 06:44
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Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
РИА Новости 09:30
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
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Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
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Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
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«Каста» предложила Путину свой гимн России

Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Lenta.ru 08:02
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