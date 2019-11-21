Президент России Владимир Путин нaзвaл чушью попытки ввести новый порядок медосмотрa для водителей, который должен привести к росту цен нa спрaвки. По его словам, тaкие нововведения нaдо проводить с умом, поэтaпно, отмечает RT. «Я сaм узнaл об этом из СМИ, это чушь кaкaя-то», - скaзaл президент.

Политика Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Футбол Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.

Политика Путин назвал причины распада СССР Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.

Политика Зеленский ответил на заявление Коломойского о мире с Россией Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной.

Политика Вучич: спецслужба Сербии знала о российском разведчике Сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете.

Общество Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

Общество Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

Политика Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.

Кино Актриса Дэйзи Ридли рассказала о новых «Звездных войнах» Сыгравшая джедая Рей в девятом эпизоде «Звездных войн» актриса Дэйзи Ридли в интервью Entertainment Weekly рассказала о том, каким фильм получился, на ее взгляд.

Политика Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Авто Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.

Общество Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.

Здоровье Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.