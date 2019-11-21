Общество
Национальная служба новостейПутин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин нaзвaл чушью попытки ввести новый порядок медосмотрa для водителей, который должен привести к росту цен нa спрaвки. По его словам, тaкие нововведения нaдо проводить с умом, поэтaпно, отмечает RT. «Я сaм узнaл об этом из СМИ, это чушь кaкaя-то», - скaзaл президент.
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Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Футбол
Кривцов откровенно высказался об уходе Ракицкого из сборной Украины
Футболист донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал решение защитника петербургского "Зенита" Ярослава Ракицкого прекратить выступления за сборную Украины, сообщает Российский Диалог со ссылкой на Диалог.UA.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Хоккей
Овечкин ударил Панарина и получил удаление
Политика
Зеленский ответил на заявление Коломойского о мире с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Политика
Вучич: спецслужба Сербии знала о российском разведчике
Сотрудники Агентства информационной безопасности Сербии знали о деятельности в стране российского разведчика, однако не они сняли на видео его встречу с отставным сербским подполковником, которое впоследствии было размещено в интернете.
Общество
Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов
Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Происшествия
Оставившую в парке ребенка женщину отправят на принудительное лечение
Сотрудники следственного комитета настоят на принудительном лечении женщины, которая оставила маленького ребенка на территории столичного парка «Лосиный остров».
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Политика
Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах
Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для ГИБДД
Кино
Актриса Дэйзи Ридли рассказала о новых «Звездных войнах»
Сыгравшая джедая Рей в девятом эпизоде «Звездных войн» актриса Дэйзи Ридли в интервью Entertainment Weekly рассказала о том, каким фильм получился, на ее взгляд.
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Авто
Новый Chevrolet Trailblazer оценили дешевле Tracker
Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Общество
Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Авто
В 2020 году Geely привезет в Россию три новых кроссовера
В 2020 году компания Geely обновит свой модельный ряд в России сразу тремя новыми кроссоверами: SX11, FY11 и обновленным Atlas.
Здоровье
Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака
Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Религия
Патриарх Кирилл вручил премию Иерусалимскому патриарху Феофилу III
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг вручил премию Фонда единства православных народов (ФЕПН) Иерусалимскому патриарху Феофилу III, отметив его немалую заслугу в сохранении главных святынь христианского мира, "непоколебимую твердость и следование каноническому порядку".
Интернет
Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.