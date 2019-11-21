Общество

ИзвестияИзвестияПутин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
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Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

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Путин о стоимости новых справок от нарколога: Чушь! Ползарплаты отдавать?

Life.ru06:38

Путин назвал «чушью» повышение цен на медосмотр для водителей

РБК08:16

Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

РИА Новости08:56

Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

RT на русском07:12

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ТАСС10:32
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Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

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Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
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Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

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Епифанцев плакал, когда вспоминал брак с актрисой Стебуновой

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