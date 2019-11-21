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Lenta.ruПутин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей. По его словам, это чушь, сообщается в Telegram-канале RT. Российский лидер отметил, что узнал о планах ввести внеочередной медосмотр из СМИ.
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Чушь какая-то! У нас минимальный уровень оплаты труда составляет 11 280 рублей. И такую зарплату получают 3 млн и 900 тысяч человек, да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и поменьше платят. Если справка стоит 5 тысяч, то это ползарплаты надо выложить?
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