Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин вспомнил о «сапогах всмятку» из-за реверса газа на Украину

РБК16:27

Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

ФАН15:51

А ведь и без газа остаться можно: Путин метким фразеологизмом ответил на абсурд Киева

Царьград14:37

Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы

Газета.Ru15:07

Путин заявил о невозможности реверса газа из Европы на Украину

РИА Новости14:50

«Чушь полная»: Путин высказался о реверсе газа на Украину

РЕН ТВ15:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Происшествия

Стрельба произошла в калифорнийской школе

Интерфакс 11:43
Культура

«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Коммерсантъ 15:59
Политика

Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости 14:26
Политика

Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения

Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Взгляд.ру 17:19
Финансы

Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Теннис

Федерер обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

ТАСС Спорт 16:26
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Футбол

Англия забила 7 голов Черногории, дубль Краля вывел Чехию на Евро-2020

В отборочной группе А Евро-2020 сборная Англии разгромила Черногорию и досрочно заняла первое место.
Евро-футбол.ру 16:44
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Многие пользователи Instagram во всем мире, начиная с сегодняшнего дня, перестанут видеть количество лайков под публикациями.
Lenta.ru 13:36
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
РБК 07:36
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Происшествия

Устроивший стрельбу в Благовещенском колледже покончил с собой

Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже, покончил с собой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД по Амурской области.
REGNUM вчера в 22:36
Политика

Путин заявил о выполнении задач России в Сирии

Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:30
Общество

Терешин показал «руки базуки» после операции

Блогер Кирилл Терешин опубликовал видео, на котором видны его руки после удаления из них синтола, сообщает «Газета.ru».
Рамблер 04:31
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Музыка

Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

Взгляд.ру 13:46
Здоровье

Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах операции

Мама девочки с «маской Бэтмена» Кэрол Феннер в беседе с телеканалом «360» рассказала об итогах двух операций, проведенных российскими хирургами.
Вечерняя Москва 14:42
Политика

В Совфеде прокомментировали претензии Лукашенко по границе с РФ

Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
REGNUM 10:33
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Общество

В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП

REGNUM 14:08
Происшествия

Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован

RT на русском вчера в 08:51
Культура

VIII Культурный форум в Петербурге открыли Голодец и Мединский

Невские Новости 02:36
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Политика

Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
РБК 09:44
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Армия и оружие

Турецкие С-400 поставили под сомнение шансы F-35 на Ближнем Востоке

Опрошенные Defence News эксперты полагают, что ситуация с Турцией создает прецедент, когда любая страна, приобретающая С-400, автоматически лишается возможности купить F-35.
Российская газета 07:04
Политика

Путин подключился к работе на саммите БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин прибыл на второе пленарное заседание саммита БРИКС в Бразилии, 14 ноября сообщила пресс-служба Кремля.
Красная весна 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное