Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПутин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин нaзвaл чушью попытки ввести новый порядок медосмотрa для водителей, который должен привести к росту цен нa спрaвки. По его словам, тaкие нововведения нaдо проводить с умом, поэтaпно, отмечает RT. «Я сaм узнaл об этом из СМИ, это чушь кaкaя-то», - скaзaл президент.
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Кошмар на улице

Российская газета10:35

Путин о стоимости новых справок от нарколога: Чушь! Ползарплаты отдавать?

Life.ru06:38

Путин назвал «чушью» повышение цен на медосмотр для водителей

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Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

РИА Новости08:56

Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей

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Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

RT на русском07:12

Неэффективно и затратно, или Зачем неоправданно усложнять получение водительских прав

ТАСС10:32
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Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
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МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной

В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США.
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Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста.
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