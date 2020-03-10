Политика
RT на русскомПутин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Финансы
ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Экономика
Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%
Ценные бумаги российских компаний, кроме ВТБ И "Ленты", открыли торги на Лондонской фондовой бирже ростом до 14 процентов.
Космос
Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли
Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Авто
Changan представил новый кроссовер Uni-T
Компания Changan представила свой новый кроссовер под названием Uni-T, которое переводится как «уникальные технологии».
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Финансы
Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро
Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Экономика
Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки
Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки Начавшаяся неделя уже с сегодняшнего дня будет эффективным тестом на прочность для экономической конструкции РФ.
Армия и оружие
Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу
Ранее сообщалось, что 5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции, главной темой которых стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Армия и оружие
США начали вывод своих войск из Афганистана
Политика
Члена «Единой России» не пустили на Украину
Пограничники киевского аэропорта Жуляны не пустили на Украину гражданина РФ, члена «Единой России», прилетевшего из Минска.
Политика
В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера
Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Здоровье
Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса
Управление здравоохранения Липецкой области планирует организовать работу медорганизаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавируса и пациентам старше 60 лет.
Политика
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора
После завершения пресс-конференции с американцем Тони Фергюсоном, где Нурмагомедов подчеркнул, что ему не впервой принимать участие в уличных драках, Макгрегор отправился потроллить его в твиттере.
Экономика
Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым
Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Политика
СР поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию
"Справедливая Россия" поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщил журналистам первый зампред фракции Михаил Емельянов.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Авто
Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus
Как ожидается, серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг.
Происшествия
Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга
В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Энергетика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Экономика
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили
О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.