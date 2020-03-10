Политика

RT на русскомRT на русскомПутин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском04:28

Путин назвал чушью слова об освобождении Освенцима украинцами

РЕН ТВ03:01

Путин объяснил заявление Зеленского по Освенциму конъюнктурой в Киеве

РБК03:21

Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме

Lenta.ru03:20

Путин прокомментировал слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Газета.Ru04:09

Путин прокомментировал отсутствие приглашения на 75-летие освобождение Освенцима

Известия02:43

Путин объяснил конъюнктурой в Киеве слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

ТАСС02:38
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Финансы

ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 02:14
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

Бумаги российских компаний открыли торги в Лондоне ростом до 14%

Ценные бумаги российских компаний, кроме ВТБ И "Ленты", открыли торги на Лондонской фондовой бирже ростом до 14 процентов.
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Иркутянка разгромила аптеку из-за ссоры с фармацевтом

Известия 02:36
Космос

Ученые раскрыли новые факты о формировании Земли

Датские ученые провели исследование, результаты которого ставят под сомнение прежние теории формирования Земли.
Территория новостей 03:45
Авто

Changan представил новый кроссовер Uni-T

Компания Changan представила свой новый кроссовер под названием Uni-T, которое переводится как «уникальные технологии».
Тарантас Ньюс 08 марта в 00:47
Происшествия

Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине

На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Известия вчера в 17:40
Финансы

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Известия 02:45
Экономика

Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки

Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки Начавшаяся неделя уже с сегодняшнего дня будет эффективным тестом на прочность для экономической конструкции РФ.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Армия и оружие

Россия проведет в Турции переговоры по Идлибу

Ранее сообщалось, что 5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции, главной темой которых стало обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Страна Советов on-line 04:24
Армия и оружие

США начали вывод своих войск из Афганистана

ТАСС вчера в 15:44
Политика

Члена «Единой России» не пустили на Украину

Пограничники киевского аэропорта Жуляны не пустили на Украину гражданина РФ, члена «Единой России», прилетевшего из Минска.
News.ru 04:26
Политика

В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
РИА Новости 03:26
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Здоровье

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Управление здравоохранения Липецкой области планирует организовать работу медорганизаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавируса и пациентам старше 60 лет.
Коммерсантъ Воронеж 04:14
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Энергетика

Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
REGNUM 01:07
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора

После завершения пресс-конференции с американцем Тони Фергюсоном, где Нурмагомедов подчеркнул, что ему не впервой принимать участие в уличных драках, Макгрегор отправился потроллить его в твиттере.
Замана 02:41
Экономика

Мишустин провел внеплановое совещание с Новаком и Силуановым

Премьер Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности экономики в стране, говорится на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Мослента вчера в 07:10
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС вчера в 13:17
Политика

СР поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

"Справедливая Россия" поддержит во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщил журналистам первый зампред фракции Михаил Емельянов.
РИА Новости 03:50
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично

Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
RuNews24.ru вчера в 02:53
Авто

Директор музея ФСО рассказал о процессе создания автомобиля Aurus

Как ожидается, серийное производство российских автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) в первом квартале 2021 года, сообщал в декабре Минпромторг.
РИА Новости 04:11
Происшествия

Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга

В Петербурге разыскивают преступника, который совершил сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в примерочной одного из магазинов, расположенных в крупнейшем городском ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.
REGNUM 02:49
Экономика

Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов

Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Взгляд.ру вчера в 10:18
Энергетика

В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой

Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
РИА Новости вчера в 06:18
Экономика

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
ТАСС 04:08
Космос

Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов

SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
3DNews 03:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
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