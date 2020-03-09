Политика

News.ruNews.ruПутин назвал чушью слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой

Президент России Владимир Путин резко отреагировал на слова об ответственности Сталина в развязывании Второй мировой войны. Рассуждения об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина российский лидер назвал «фигнёй» и «чушью собачьей».
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Путин назвал чушью собачьей утверждение, что Сталин и Гитлер развязали войну

Коммерсантъ03:19

Путин напомнил Западу о контактах стран Европы с Гитлером перед войной

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Путин: «Сталин — тиран, но прямым контактом с Гитлером себя не запятнал»

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Путин назвал чушью заявления о роли Сталина в развязывании войны

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Путин уверен, что победу в войне с фашизмом у России отнять невозможно

ТАСС02:33

Путин назвал «чушью» слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой

РБК03:17
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Политика

Путин 10 марта обсудит в Госдуме новые поправки в Конституцию

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Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Газета.Ru вчера в 16:47
Политика

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Общественное телевидение России вчера в 21:38
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Выявлены новые симптомы коронавируса

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Политика

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Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.
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Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
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Из документа следует, что специалистам госбезопасности не удалось обнаружить в разговорах прямых доказательств того, что кто-то из двоих попавших на запись фигурантов дела руководил террористической организацией или координировал действия других ее членов.
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Курсы доллара и евро резко взлетели

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Президент РФ Владимир Путин выступил против продления срока полномочий действующего президента.
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В Тюмени полицейского нашли мертвым на рабочем месте

В Тюмени полицейского обнаружили мертвым на рабочем месте, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.
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Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

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Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

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Voyager-2 потеряет связь с Землей на 11 месяцев

Космический аппарат Voyager-2 11 месяцев не сможет получать команды с Земли из-за ремонта системы связи, 6 марта сообщает The New York Times.
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Путин объяснил заявление Зеленского по Освенциму конъюнктурой в Киеве

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС сказал, что заявление лидера Украины Владимира Зеленского о том, что Освенцим освобождали украинцы, обусловлено текущей политической конъюнктурой.
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Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
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Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
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