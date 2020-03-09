Президент России Владимир Путин резко отреагировал на слова об ответственности Сталина в развязывании Второй мировой войны. Рассуждения об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина российский лидер назвал «фигнёй» и «чушью собачьей».

Путин назвал чушью слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой

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