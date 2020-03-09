Политика
News.ruПутин назвал чушью слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на слова об ответственности Сталина в развязывании Второй мировой войны. Рассуждения об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина российский лидер назвал «фигнёй» и «чушью собачьей».
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Политика
Путин 10 марта обсудит в Госдуме новые поправки в Конституцию
Поправка о досрочных выборах дает Думе право 2/3 голосов сократить срок своих полномочий, после этого президент вправе назначить новые выборы.
Армия и оружие
Российский корабль замечен у базы ВМС США
Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Политика
Эрдоган попросил у НАТО помощь в Сирии
Смотрите такжеТурция запретила мигрантам добираться в Грецию по морю Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция - единственная страна альянса, которая боролась с террористами непосредственно на их территории, потеряв многих своих военнослужащих.
Финансы
ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
В Кремле подтвердили, что Трамп не приедет на День Победы в Москву
В Кремле подтвердили информацию, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы СССР в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года.
Политика
В Испании у генсека партии VOX выявили коронавирус
Тесты на коронавирус у генерального секретаря крайне правой испанской партии VOX Хавьера Ортеги дали положительный результат, партия попросила приостановить работу парламента, следует из пресс-релиза партии.
Культура
Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже
Оперная певица Тамара Синявская в интервью сайту KP.RU оценила выбор актера для сериала о ее супруге — великом исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки ситуации с коронавирусом
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 марта, прибыл в город Ухань — эпицентр вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал CCTV.
Происшествия
Экспертиза не нашла признаков терроризма в переговорах членов «Сети»
Из документа следует, что специалистам госбезопасности не удалось обнаружить в разговорах прямых доказательств того, что кто-то из двоих попавших на запись фигурантов дела руководил террористической организацией или координировал действия других ее членов.
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
Экономика
Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках
Единственный среди 10 богатейших россиян, кто не только не обеднел, но даже разбогател - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чья семья контролирует крупнейшего российского золотодобытчика "Полюс".
Экономика
Курсы доллара и евро резко взлетели
Курсы евро и доллара взлетели по отношению к рублю на международных биржах до 82,2 и 72,4 рубля соответственно.
Армия и оружие
ВСУ готовят провокации и несут потери: сводка с Донбасса
Отмечаются очередные небоевые потери среди военнослужащих ВСУ в зоне «ООС».
Общество
В Москву вернутся арктический холод и снег
В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
Политика
Путин оценил поправку о снятии ограничений на участие в выборах
Президент РФ Владимир Путин выступил против продления срока полномочий действующего президента.
Происшествия
В Тюмени полицейского нашли мертвым на рабочем месте
В Тюмени полицейского обнаружили мертвым на рабочем месте, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
Киберспорт
Call of Duty: Warzone не появится в России на PS4
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Космос
Voyager-2 потеряет связь с Землей на 11 месяцев
Космический аппарат Voyager-2 11 месяцев не сможет получать команды с Земли из-за ремонта системы связи, 6 марта сообщает The New York Times.
Политика
Путин объяснил заявление Зеленского по Освенциму конъюнктурой в Киеве
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС сказал, что заявление лидера Украины Владимира Зеленского о том, что Освенцим освобождали украинцы, обусловлено текущей политической конъюнктурой.
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
Кино
Появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн»
На YouTube-канале DC Universe появился дебютный ролик второго сезона мультсериала «Харли Квинн».