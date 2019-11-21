Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПутин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин нaзвaл чушью попытки ввести новый порядок медосмотрa для водителей, который должен привести к росту цен нa спрaвки. По его словам, тaкие нововведения нaдо проводить с умом, поэтaпно, отмечает RT. «Я сaм узнaл об этом из СМИ, это чушь кaкaя-то», - скaзaл президент.
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Путин раскритиковал планы повышения стоимости справок для водителей

Российская газета11:20

«Это чушь какая-то». Путин прокомментировал возможный рост стоимости справок для водителей

ТАСС07:29

Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

РИА Новости08:56

Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей

Известия07:29

Путин назвал «чушью» повышение цен на медосмотр для водителей

РБК08:16

Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

RT на русском07:12

Путин о стоимости новых справок от нарколога: Чушь! Ползарплаты отдавать?

Life.ru06:38
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Киберспорт

В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends

Вдобавок проект доступен на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние 10 лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Игромания.ру 11:23
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

В составе женской команды внесено два изменения.
Аргументы и Факты вчера в 05:22
Общество

Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
РБК 12:05
Игры

Valve анонсировала продолжение Half-Life

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Буквально вчера появился первый слух о выходе новой части и он подтвердился.
The GEEK 19 ноября в 14:36
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Транспорт

Запуск Московских центральных диаметров сегодня обернулся проблемами

На некоторых станциях не работали турникеты, из-за чего пассажиров пришлось пускать бесплатно, а новые поезда "Иволга" не всегда могли вместить всех желающих.
Эхо Москвы 04:31
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru 04:04
Общество

Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
ТАСС 06:50
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

Маяк (г. Сосновый Бор) 07:18
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Millionaire.ru вчера в 03:55
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Судя по изображению, автомобиль получил новую центральную консоль, на которой находится блок управления климатической системой, а также иную приборную доску.
Известия 02:52
Фигурное катание

Загитова считает четверные прыжки слишком опасными

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что пока не готова исполнять четверные прыжки.
Pravda.Ru 08:13
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Происшествия

Под Воронежем призывник 16 раз ударил себя сковородой по голове

С целью избежать уголовной ответственности за уклонение от военной службы в день явки в военкомат обвиняемый нанес себе не менее 16 ударов сковородой по голове.
Обозреватель Врн 08:57
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Lenta.ru 19 ноября в 16:10
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о зарплатах фигуристов

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о доходах в ее виде спорта, передает Sport24.
Газета.Ru 11:40
Политика

Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
РИА Новости 11:15
Космос

Гибернация защитит космонавтов от радиации и снизит затраты на длительные миссии

Режим гибернации космонавтов действительно напоминает длительную спячку с замедлением большинства процессов в организме (своего рода анабиоз).
Вести.Наука 08:17
Происшествия

Россия экстрадировала разыскиваемого в США наркоторговца

Российские власти передали правоохранительным органам США американского гражданина, разыскиваемого по обвинениям в наркоторговле.
REGNUM 12:39
Футбол

Матч с ЦСКА могут пропустить несколько лидеров «Крыльев Советов»

Самарские Крылья Советов продолжают подготовку к матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА.
Советский спорт 11:26
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Общество

Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы

Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
РБК 12:49
Общество

Маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке

Российская газета 10:34
Общество

Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Известия 12:11
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Религия

Патриарх Иерусалимский соберёт православных предстоятелей в Иордании

News.ru 09:49
Общество

«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Полит.ру 06:55
Футбол

Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу

Gazeta.SPb вчера в 18:56
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