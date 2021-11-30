В России с 1 декабря вступил в силу ряд нововведений: обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, система QR-кодов, бесплатный доступ к отечественным социально-значимым сайтам и индексация пенсий.
Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала.
Что касается приглашений посетить экскурсии в «красные зоны» больниц, то по мнению профессора РАН они мало эффективны: откликнутся только убежденные антипрививочники, которые стремятся сделать свою позицию публичной.
Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников, РФ вмешиваться в этот процесс не может, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге.