Первый канал перезапустит шоу «Поле чудес» в 2022 году

Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала.