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Путин назвал чувствительной для россиян проблему роста потребительских цен

Президент обратил внимание на то, что рост потребительских цен в России ускорился.
RT на русском
Также Путин обратил внимание на необходимость увеличения объемов производства продуктов питания на внутреннем рынке.
Lenta.ru
Путин указал, что российские граждане также ощущают на себе глобальное инфляционное давление.
ТАСС
Путин напомнил, что производителей товаров, которые наиболее подвержены резким ценовым колебаниям, уже адресно поддерживают.
Российская газета

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Путин назвал рост цен на продукты в России чувствительной проблемой для граждан
Lenta.ruвчера в 06:31
Путин назвал чувствительной для россиян проблему роста потребительских цен
RT на русскомвчера в 06:57
Путин назвал рост цен чувствительной проблемой для россиян
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