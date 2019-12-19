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ТАССПутин назвал цинизмом давление на Sputnik в Эстонии
Президент России Владимир Путин назвал удивительным цинизмом меры давления на российское агентство Sputnik со стороны властей Эстонии, но считает, что принятие ответных мер на государственном уровне было бы малоэффективным. Об этом он заявил в четверг на большой пресс-конференции.
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Путин о давлении властей Эстонии на СМИ: они боятся правды, которую вы несете
Комсомольская правда08:25
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