Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал дату начала проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин. "Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране", — сказал президент.
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Сергей Кравцов
Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. У всех на входе будут проверять температуру.
— Сергей Кравцов, российский политикКоммерсантъ 09:21

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