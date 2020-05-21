Общество
РИА НовостиПутин назвал дату начала проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня, сообщил Владимир Путин. "Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране", — сказал президент.
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Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. У всех на входе будут проверять температуру.
— Сергей Кравцов, российский политикКоммерсантъ 09:21
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Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Назван средний размер страховой пенсии для неработающих за 2019 год
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REGNUM 08:11
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Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.
НТВ 15:30
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Общество
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Армия и оружие
Украинская армия несёт потери – командование ВСУ грозит «ответными действиями»
Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщило об одном убитом и четырёх раненых военнослужащих в Донбассе в результате попадания в армейский грузовик 120-миллиметрового миномётного снаряда.
Новый День 09:13
Происшествия
Краснодарский депутат-застройщик арестован по делу о мошенничестве
Андрей Сигидин, который является депутатом законодательного собрания Краснодарского края, пробудет в СИЗО до 19 июня по подозрению в совершении особо крупного мошенничества.
Коммерсантъ 12:08
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
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РИА Новости 13:54
Экономика
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Коммерсантъ 12:50
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Здоровье
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