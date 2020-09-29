Путин назвал давление на Белоруссию извне беспрецедентным
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Президент России Владимир Путин заявил, что внешнее давление на ситуацию в Белоруссии беспрецедентно.В источнике
С учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов — хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент.
С чего всё началось
Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию
Президент РФ Владимир Путин отметил беспрецедентное внешнее давление на Белоруссию. В видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии он подчеркнул, что отношения Москвы и Минска остаются братскими и союзническими и не подвержены конъюнктуре.
ТАСС04:42
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