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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин назвал давление на Белоруссию извне беспрецедентным

Президент России Владимир Путин заявил, что внешнее давление на ситуацию в Белоруссии беспрецедентно.В источнике
Владимир Путин
С учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов — хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент.
С чего всё началось
ТАСС

Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию

Президент РФ Владимир Путин отметил беспрецедентное внешнее давление на Белоруссию. В видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии он подчеркнул, что отношения Москвы и Минска остаются братскими и союзническими и не подвержены конъюнктуре.
ТАСС04:42
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

Коммерсантъ04:51
Lenta.ru

Путин высказался о давлении извне на Белоруссию

Lenta.ru04:38
Российская газета

Путин: Беларусь подверглась беспрецедентному внешнему давлению

Российская газета04:41
Интерфакс

Путин не нашел конъюнктуры в отношениях Москвы и Минска

Интерфакс04:29
Известия

Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию

Известия04:15
RT на русском

Путин назвал братскими отношения с Белоруссией

RT на русском04:47
Газета.Ru

Путин назвал давление на Белоруссию извне беспрецедентным

Газета.Ru04:32

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