Коронавирус

РБКРБКПутин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
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Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам

Lenta.ru08:06

Путин обвинил правительство в нечетких формулировках о COVID-доплатах врачам

Интерфакс09:03

Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

ТАСС08:34

Путин раскритиковал правительство за неясные документы по выплатам для врачей

Известия08:14

Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам

РБК11:07

Путин связал проблемы с выплатами медикам с путаностью постановления правительства

Коммерсантъ07:56

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

РИА Новости08:35
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Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 16:29, Ашберн
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал убрать ядерное оружие США из Европы

Триттин является членом партии «Зеленые» и настаивает на необходимости выведения ядерного оружия США из Европы.
RuNews24.ru 00:58
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Общество

Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня

В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
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Гаджеты

Samsung показал новый бюджетный смартфон

Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
ПРАЙМ 04:21
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Политика

Трамп обозвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»

"Не было столько злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении президента", - заявил Трамп, обрушившись в очередной раз на своих противников-демократов.
Российская газета 16:18
Шоу-бизнес

Брухунова призналась, что не умеет готовить

Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог.
WomanHit.ru 11:12
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Политика

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обратился к дагестанцам

Рамазан Абдулатипов провел обращение к землякам и призвал их к сплоченности в борьбе с этим недугом.
Кала-Корейш медиа 02:00
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Экономика

Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля

Курс Bitcoin на бирже BitMEX упал до нуля, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Рамблер 10:24
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Авто

Hyundai Santa Fe получит салон в стиле нового Mercedes-Benz S-Class

Обновленный Hyundai Santa Fe для китайского рынка получит по-иному оформленную переднюю панель, свидетельствуют шпионские снимки, опубликованные в Сети.
Motor 08:27
Общество

Ростех заявил о попытке подкупа сотрудников производящего ИВЛ завода

Сотрудников уральского завода, который производит аппараты ИВЛ, пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии и дискредитировать его, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех").
ПРАЙМ 11:22
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Происшествия

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье

ТАСС 15:03
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Политика

Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США

Палестинский лидер Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США - агентство ВАФА.
ТАСС 16:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Технологии

МТС запустит свой облачный игровой сервис

Стало известно, что компания МТС в скором времени запустит свой облачный игровой сервис.
ITZine.ru 09:37
Экономика

Минпромторг: медмаски дешевеют на росте их производства

В России продолжат дешеветь защитные медицинские маски.
Вести.Ru 15:00
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Общество

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки

Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
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ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели.
Российская газета 05:59
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Общество

Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Экономика

Банки России зафиксировали падение зарплат россиян

Банки России зафиксировали падение зарплат россиян. Об этом пишет издание Forbes, которое опросило главные банки РФ.
Деловое.ТВ 15:26
8
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

Предварительный прогноз на первый летний месяц вполне благоприятный, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
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Армия и оружие

Индия отказалась приобретать американские истребители F-21

Командование ВВС Индии приняло решение не рассматривать возможность покупки американских F-21. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
Политическая Экспертиза 06:24
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Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Хоккей

«Металлург» продлит контракт с Мозякиным

Магнитогорский "Металлург" продлит контракт с форвардом Сергеем Мозякиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:37
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