Коронавирус
ВедомостиПутин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
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Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Армия и оружие
Силы Хафтара бросили «Панцирь» на захваченной авиабазе
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» был захвачен войсками Правительства национального согласия на авиабазе Аль-Ватия.
Военное дело вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Авто
В продаже появился обновленный китайский «УАЗ»
Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили вчера в 01:50
Экономика
Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год
Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:44
Общество
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Накануне число жертв за сутки составило 71. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1726.
РИА Новости 15:33
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Баскетбол
В «Зените» прогнозируют исчезновения ряда клубов
Функционер полагает, что непростая финансовая ситуация в стране приведёт к исчезновению ряда клубов.
Чемпионат 17:25
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Игры
В Европе сменился лидер в индустрии видеоигр
Суммарная стоимость акций компании CD Projekt достигла рекордного значения для европейских компаний, занимающихся разработкой и изданием видеоигр.
ИА Красная Весна 15:45
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Здоровье
Перчаточный режим может привести к нехватке средств защиты для медиков
Обязательный перчаточный режим, введенный во многих регионах России, может оставить медиков, химиков и работников пищевой промышленности без средств защиты.
Известия вчера в 17:14
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Космос
К чему приведет начавшийся солнечный минимум
Некоторые ученые предполагают, что затяжной солнечный минимум может привести к потере урожая, голоду и жестокому холоду.
Ридус вчера в 06:02
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru 16:45
Политика
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 16:51
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
Здоровье
В Петербурге плазмой от коронавируса вылечили второго пациента
В Санкт-Петербурге выписали второго пациента, которого удалось вылечить от коронавируса с помощью переливания плазмы от донора.
АБН 16:46
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак
Культуромания вчера в 09:30
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру вчера в 12:26
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
Общество
Совфед предложил создать программу восстановления доходов россиян
Совет федерации предложил правительству РФ создать программу по восстановлению уровня дохода россиян, который снизился из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru 14:33
Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Политика
В Белом доме прокомментировали использование Трампом гидроксихлорохина
Вашингтон, 19 мая 2020, 21:51 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнени интервью Fox News раскритиковала кабельные новостные каналы за освещение ими гидроксихлорохина после того, как президент объявил, что принимает этот препарат.
REGNUM 14:51